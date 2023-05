Helicóptero ultraligero se desploma contra casa: ‘Mis hijos me dijeron corra porque algo pasó aquí'

Un helicóptero ultraligero deportivo se desplomó la mañana de este domingo sobre el portón de una vivienda en la urbanización Sinaí de Guápiles, Pococí, Limón.

Producto del impacto, la pequeña nave destruyó el portón y el techo de un vehículo Suzuki Grand Vitara que estaba estacionado donde ocurrió la fatalidad.

El piloto de 40 años que conducía el helicóptero ultraligero matrícula UL-TI-073 fue trasladado al hospital de Guápiles en condición amarilla. Esa categoría quiere decir que el paciente presenta una lesión, pero no es de gravedad. La matrícula fue proporcionada por el Cuerpo de Bomberos.

El otro piloto que viajaba en el ultraligero y tres personas que habitan en la vivienda resultaron ilesas, según la Cruz Roja.

Keylor Hernández, dueño de la casa, relató que él estaba en el centro de Guápiles en una diligencia cuando recibió la noticia.

“Mis hijos estaban aquí en la casa y me llamaron diciéndome que un avión cayó encima y yo les dije: ‘¿cómo que un avión?’. Me dijeron: ‘sí papi, corra porque algo pasó aquí’ y vengo y me encuentro la escena de que ese aparato está encima del carro y la casa”.

“Ellos están bien, nerviosos porque fue un gran susto más a estas horas de la mañana. El carro quedó con el parabrisas y el techo todo desbaratado”, añadió.

La nave es marca GlobalGyro, modelo MTO Sport, fabricado en Alemania y con capacidad para dos personas que viajan sentadas una detrás de la otra. El uhltraligero con matrícula UL-TI-073 aparece en varias páginas de Internet como de uso privado y se le promociona para realizar vuelos recreativos.

Aeronave deportiva cayó sobre portón de una vivienda. (Foto: Reiner Montero.)

Trascendió que a diario aeronaves como estas realizan prácticas de vuelo y es común observarlas en la provincia caribeña. Sin embargo, se desconoce si pertenecen a una escuela de aviación o son propiedad del Estado. Al parecer, se almacenan en el aeródromo de Guápiles.

Las causas del desperfecto no están claras; no obstante, una vecina que no quiso dar su nombre y ayudó a sacar al piloto de la aeronave, contó que la cola del ultraligero comenzó a girar y de repente se precipitó. “Cayó sobre el carro y del golpe se subió al portón”, explicó.

Bomberos logró evacuar el combustible y con ayuda de una grúa removió el helicóptero del portón.

Dennis Salazar, supervisor de la Central de Comunicaciones de Bomberos, reportó el incidente a las 8:31 a. m.

La aeronave destruyó un portón y un vehículo que estaba estacionado afuera de la casa. (Foto: Reiner Montero.)