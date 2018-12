“He estado pensando mucho en eso... Un amigo me decía que en este momento tengo la experiencia, las grabaciones, la obra, puedo comunicarme con la gente y hace 10 años no lo tenía, entonces este es un excelente momento de mi vida musical, tengo más de 75 obras escritas, discos grabados dando vueltas y esto (el premio) está cayendo en el momento justo y creo que he acumulado mucha experiencia, tengo muchos deseos de compartirla y quisiera poder empujar esto mucho más. No sé qué va a pasar más adelante, pero sí sé que en un determinado momento uno tiene que aprender a ceder y a reinventarse y eso es extraordinario para el ser humano, eso para mí ha sido un momento de luminosidad”, explica visiblemente emocionado.