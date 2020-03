Otro cambio significativo es el climatológico, y en el gremio de los pilotos difícilmente encontrará negacionistas del cambio climático. “El tiempo antes era más benigno. Ahora te metés en un cúmulo y no sabés; vas con el radar viendo cómo pasás. Yo he despegado de Buenos Aires a Lima y de las 4 horas y media he pasado 4 horas y 15 minutos con turbulencia. No podés hacer nada”, lamenta don Fabio.