“Estando allá no tenía para comida ni para alquiler. Entonces me fui al mercado Borbón a cargar cajas, a pedir verdura; hacía empanadas para vender en los mercados Central, en el de la Coca Cola y en el Borbón. Me puse a hacer cajetitas de leche y las vendía en la parada del bus de Pavas. Amablemente muchas personas de mi barrio en Pavas me regalaban comida y verduras, pero llegó el momento en que me quedé sin nada y por tres días lo único que le pude dar a mis hijos fue una sopita sin verduras ni nada. Era solo el polvito del paquete con agua. Con eso los alimenté”, confía Helen, quien soportó el hambre de esos días para que la sopa le rindiera a Deivin (14), Nayleth (11) y Elianaris (5).