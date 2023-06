Luis Fernando Suárez suavizó el discurso con Manfred Ugalde

Preguntarle hace unos meses a Luis Fernando Suárez por Manfred Ugalde era encender una llama interna, en el timonel de la Selección de Costa Rica. El enojo o el fastidio por el tema eran evidentes y todo derivaba en respuestas cortas o vacías. Sin embargo, el discursó cambió, aunque el técnico sigue tirando la pelota del lado del jugador.

Algunos pensarán que el tema ya está cerrado y no se le debería de consultar más al entrenador por un futbolista que decidió renunciar a la Nacional, mientras Suárez esté en el cargo. No obstante, la misma Federación Costarricense de Fútbol es la que busca un remedio a esto.

Claro, el capítulo más importante en toda esta novela es que el ariete no quiere regresar por ahora, al menos así lo explicó el técnico. Y es que para volver, deberá ser el “9″ quien lo promueva.

Manfred Ugalde vive su mejor temporada con el Twente de Holanda, donde lo consideran figura. De igual forma, se perdió el Mundial de Qatar 2022 y sigue ausente de la Selección de Costa Rica.

“Siempre pensaré que él (Manfred) tiene una puerta abierta a la Selección, nunca se la he cerrado. Ahora, siempre soy respetuoso de las decisiones de los demás y en ese sentido, confío en que todos entiendan la situación. De ninguna manera lo que pasa es deportivo, él puede estar en la Selección y se puede valorar dentro de la Selección, pero se trata de que el chico quiera estar”, explicó el colombiano en un tono muy calmado.

El colombiano expuso las diferencias entre lo de Manfred y lo que le externó Diego Campos, quien a sus 27 años recibió un primer llamado a la Tricolor.

“Diego Campos me dijo que lo más cerca que había estado de la Selección fue cuando habló conmigo en la gira que hice. Esto deja ver muchas cosas bonitas, porque es querer estar y esa es la situación. No le cierro la puerta a nadie y menos a un buen jugador, como Manfred, pero tampoco puedo ser tan irrespetuoso de llamar a alguien que no quiere estar en la Selección”.

Con sus goles y asistencias con el Twente de Holanda, Ugalde obliga a hablar de él. La Sele no tiene una figura con sus estadísticas en Europa: 951 minutos jugados y nueve goles.

No a Selección de Douglas Sequeira Copiado!

Trascendió que el propio Claudio Vivas, Director Deportivo de Selecciones Naciones, trató de mediar y habló directamente con Manfred Ugalde. La intención era al menos llevarlo al Torneo Maurice Revello, antes llamado Esperanzas de Toulon, con el combinado que dirige Douglas Sequeira; no pasó. Mucho menos estará en Copa Oro.

A Suárez se le preguntó: ¿Por qué Manfred no está en Esperanzas de Toulon? ¿Fue que no quiso venir?

La respuesta fue directa: “Según tuve información del profesor Claudio Vivas, él habló con Manfred y Ugalde le señaló que en este momento estaba muy preocupado por lo que era el equipo, algo que me parece muy responsable.Dijo que iba a hablar con su representante, el agente llamó a Claudio y le dijo que cuando viniera por acá lo invitaba a tomar un café. Es lo último que sé de lo que se dio o la última noticia que me dieron”.

Así mismo, añadió que: “Esto no es para morbo y lo que quiero resaltar de nuevo es que a nadie le cerramos las puertas y menos a un buen jugador. Sin embargo, está el tema del respeto. Ya tengo muchos años en esto y sé que en esto es buscar las mejores decisiones y sería tonto decir que no llamo a alguien porque dijo una cosa. Es así de claro y simple, así que buscaremos que se solucione”.

El conflicto entre Suárez y Ugalde se dio en el inicio de las eliminatorias rumbo a Qatar 2022, cuando el técnico señaló en conferencia de prensa algunos aspectos que no le convencieron del delantero. El futbolista reaccionó de inmediato y emitió un comunicado dejando en claro que no se pondría más la roja, mientras que técnico estuviera.

Por ahora, todo seguirá igual y no hay forma de encontrar una verdadera solución.