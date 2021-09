Presidente del ciclismo: ‘No estamos siendo medidos con la misma varita que otros eventos’

En la Fecoci lamentan que de momento no tienen permiso para realizar competencias en carretera. Durante la pandemia se han efectuado algunas pruebas en el Parque Viva. (JOHN DURAN)

La Federación Costarricense de Ciclismo (Fecoci) presentó un recurso de revocatoria por la decisión del Ministerio de Salud, de anular el permiso que le había extendido para efectuar los campeonatos nacionales de ruta élite en Pérez Zeledón, el 18 y el 19 de setiembre.

“Es una falta de respeto hacia el ciclismo, hacia los aficionados, hacia los equipos y hacia todo un país porque nos otorgaron un permiso y hoy no lo tenemos. La ley 9920 es clara en el artículo 20, donde dice que la administración pública no puede revocar ningún permiso que ya fue otorgado y estamos trabajando en esta área”, expresó el presidente de la Fecoci, Óscar Ávila.

Según el jerarca de los pedales ticos, la no realización del campeonato nacional acarrea graves consecuencias con la Unión Ciclista Internacional (UCI).

“Básicamente descenderíamos a una segunda división y pondríamos en riesgo la categoría de la Vuelta a Costa Rica, es preocupante”.

A partir de esa situación fue que la Fecoci se acercó a las autoridades para ver cómo podían realizar la competencia.

“No estamos siendo medidos con la misma varita que otros eventos, tanto eventos empresariales, culturales, eventos deportivos de otra modalidad. Tuvimos reunión con don Daniel Salas, con Keylor Castro y con Karla Alemán nos hemos reunido infinidad de veces”.

Aseguró que ellos han colaborado indirectamente y los guiaron de cierta manera, como con la sugerencia de que se planificara fuera de la Gran Área Metropolitana. Además, recalca que la Fecoci tiene un protocolo establecido, desarrollado y aprobado.

El Área de Salud de Pérez Zeledón les otorga el permiso, pero una semana después lo revocaron aduciendo que hubo un error.

“Seamos más serios, cuál error, si tuvieron toda la documentación durante 15 días, la revisaron y entonces yo no veo dónde cabe un error. No hay un criterio técnico que nos explique”, citó Ávila.

Dijo que hay otras actividades donde sí hay público, como sucede en las noches en varios bares josefinos llenos de gente.

“El fin de semana hubo una práctica de caballos para un posible tope donde hubo más de 500 personas, donde había licor. En el partido de la Selección eran 3.000 aficionados y lo pongo en tela de duda porque hubo gente que entró por los costados del estadio y había licor y marihuana. ¿Dónde estaban los protocolos? ¿Por qué se ensañan contra el ciclismo?”, aseveró Ávila.

¿Cómo se explica que primero recibieran el visto bueno y después ya no?

Es un atropello y una irresponsabilidad de parte del gobierno, que nos den de excusa que fue una equivocación. Fueron 15 días que tuvieron dichos documentos, los analizaron, los vieron, nos dieron y el permiso y ahora dicen que no. Para nosotros eso no tiene ningún sentido, ni ningún criterio técnico para enviarnos esa revocatoria.

La triste realidad es que tenemos una administración que no saben dónde están parados. Nos dicen una cosa, otros dicen otra cosa y ahora otros salen con esta genialidad de cancelar un permiso que fue otorgado. No tenemos una respuesta nosotros.

¿Ya la Federación solicitó alguna reunión con el Ministerio del Deporte o el mismo Ministerio de Salud para encontrar una explicación o una solución? ¿Qué viene ahora?

Inmediatamente apenas nos llegó la revocatoria, la primera llamada fue a la señora ministra Karla Alemán, le dije: ‘¿Qué está pasando?’ y la respuesta fue: ‘No estoy enterada, me lo puede enviar’.

Con mucho gusto se lo pasé inmediatamente y me dijo: ‘Ahorita lo llamo’.

Después de eso hemos hablado cuatro veces con respecto al tema y este jueves, a las 11 a. m. me dijo: ‘Don Óscar, el país está en emergencia y Salud no tiene ninguna apertura’. Esa es la única respuesta que tenemos de parte de ella.

No es poner a pelear al atletismo con el ciclismo, pero prácticamente son disciplinas en la misma situación y el atletismo va a realizar su primera carrera en calle el 3 de octubre. ¿Les entra esa duda, por qué una carrera de atletismo sí y una de de ciclismo no?

Nosotros no queremos como dicen majarse la manguera entre bomberos. En realidad creo que están en una situación igual a la que nosotros ya pasamos. Nosotros venimos trabajando en esto hace ya meses y ahora me imagino que van a hacer el mismo modelo y el mismo modus operandi, de que se presente toda la documentación y que después, cuando llega a Salud van a decir no tienen permiso, me imagino que así va a ser.

¿De acuerdo con esta decisión tomada por el Ministerio de Salud se reducen las posibilidades de tener Vuelta a Costa Rica este año?

Esto es un golpe para el ciclismo, para toda la afición y para el país inclusive. La Vuelta es una gran vitrina no solo para los deportistas, sino para el país, porque la Vuelta a Costa Rica es seguida en el mundo entero y si nuestro primer objetivo que era la realización de los campeonatos nacionales no los hemos podido realizar, por supuesto que va a ser un poco complejo lo que es una Vuelta a Costa Rica.

Sin embargo, como lo hemos reiterado, seguiremos en pie de guerra y trataremos de salir adelante.

Sobre el escritorio del ministro también hay desde hace tres meses y medio, o cuatro meses las propuestas para una Vuelta a Costa Rica y a hoy no hemos tenido una respuesta de parte de él.

Como se lo he externado a la señora ministra, es una falta de respeto de parte del gobierno de que hace tres o cuatro meses les enviamos la propuesta de una Vuelta a Costa Rica, con dos protocolos diferentes y ni siquiera nos han dicho sí o no.

Les enviamos un oficio y tampoco hemos tenido respuesta.

¿Qué otra opción se maneja para los campeonatos nacionales o ya se descartan?

No los hemos descartado. Tenemos un plan B, en el cual ya estamos trabajando y lo habíamos dejado un poquito de lado porque ya teníamos aprobada la primera propuesta y estamos trabajando en ello.

Teníamos patrocinadores apoyándonos para el campeonato nacional y se tienen que cancelar por una situación que también ha sido terrible económicamente en nuestra Federación durante los últimos meses por el tema de pandemia y tuvimos que cerrarles la puerta.

Vamos a seguir trabajando para lograr este objetivo, pero las consecuencias que ha traído esta irresponsabilidad son muy grandes.

¿Hay alguna información sobre los eventos para el cierre de año?

Eventos grandes son la Vuelta a Costa Rica y también tenemos el Tour de Go Rigo Go. Sin embargo, volvemos al mismo punto y al día de hoy no hay permisos. El primer objetivo es campeonatos nacionales. Después de los campeonatos nacionales se verá qué se hace, pero vuelvo a reiterar, no hay permisos.

Óscar Herrero, vicepresidente de Fecoci: ‘Esto es un atropello’

El vicepresidente de la Fecoci, Óscar Herrero también alzó la voz de forma enérgica y considera que “esto es un atropello”.

“Íbamos a llevar más de 300 personas, 150 corredores con sus familias a competir a Pérez Zeledón e incentivar el turismo allá. Los hoteles estaban contentos, así se reactiva la economía”.

Considera que el ciclismo es el deporte que más salud ha generado durante toda la pandemia, con mayor auge “y vienen y nos hacen esto”.

“Sentimos que es una falta de respeto hacia la Federación, hacia los miles de ciclistas, hacia todas las personas que están indignadas y nos dicen qué va a pasar con el ciclismo”, apuntó Herrero.

Recordó que en los eventos que han tenido federados en el Parque Viva llegó el Ministerio de Salud a revisar punto por punto y todo estaba bien.

La Nación le consultó cómo ha sido la reacción de los equipos al ver que les dieron el permiso para hacer los campeonatos y luego se los quitaron.

En su respuesta, lamentó que ya estaban organizados, con reservaciones en hoteles y en restaurantes de la zona.

“Están molestos, se sienten ofendidos, se sienten engañados, que nos están tomando el pelo y quieren una respuesta y yo los entiendo y en nombre de la Federación les pido disculpas por algo que se sale de nuestro control”.

Comparó la situación como si a un chiquito le van a dar un confite, lo abren y se lo quitan antes de que se lo coma.

“Al Ministerio de Salud le tengo un mensaje: lo que están haciendo es de quitarse el sombrero, invito a la gente que se cuiden, usen mascarillas, que se vacunen, que tengan cuidado porque la covid-19 no es jugando”, citó.

Y agregó: “Pero el deporte no es un bar, no es un vicio y conste que estoy hablando del deporte, no del ciclismo. Si van a apoyar el deporte, que sea a todos, no solo a unos o a otros. Yo creo que debería ser a todos parejo, porque entre más deportistas tengamos una vida más sana vamos a tener de parte del país, menos vicios y eso lo necesitamos”.

Marco Taylor, secretario de Fecoci: ‘Público casi no hay realmente’

Para el secretario de la Fecoci, Marco Taylor, existe una visión errada del ciclismo, porque quizás algunos piensen que en Costa Rica los eventos de ciclismo son como en el Tour de Francia, cuando se sube el Mont Ventoux y hay 20.000 espectadores.

“Quisiéramos que fuera así, pero en campeonatos nacionales, quienes han ido ven que público casi no hay realmente”, citó Taylor.

Mencionó que el ciclismo es una fuente de trabajo, de salud y que se ha convertido en la disciplina más grande en la pandemia.

“Hay bares llenos, iglesias con 300 personas en recintos cerrados, conciertos en la noche y para quien quiera hacer deporte, no se puede. Se han generado eventos ilegales, dos, tres o cuatro y no son perseguidos. El compromiso de la Junta Directiva es que todo se hará respetando los protocolos, que el evento no se convertirá en un foco de infección y de transmisión”.

Subrayó que ojalá por el bien de los deportistas se dé marcha atrás, los protocolos se aprueben y las competencias vuelvan en forma responsable.

“Que quien no cumpla le quiten el permiso. Somos conscientes de las saturaciones que hay. En junio esta Junta Directiva canceló una serie de eventos en el velódromo por la saturación hospitalaria, no es que no nos importa colaborar”, finalizó.