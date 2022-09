Golden Boy Promotions encantada con Yokasta Valle: ‘No es una campeona, es una súper estrella’

Golden Boy Promotions encantada con Yokasta Valle Afición al boxeo respondió ante la promotora de la boxeadora costarricense

Seis mil gargantas apoyando a Yokasta Valle, con una comparsa incansable y un combate emocionante en el gimnasio BN Area de Hatillo terminaron de convencer a Golden Boy Promotions que fue un acierto traer la pelea por la unificación del título mundial a Costa Rica, frente a la vietnamita Thi Thu Nhi Nguyen.

Dos meses después de haber firmado con la promotora de Óscar de La Hoya, Yokasta ya le dio su primera alegría al derrotar por decisión unánime y sin apelaciones a Nguyen, defender con éxito el cinturón de las 105 libras de la Federación Internacional de Boxeo (FIB) y anexarse el de la Organización Mundial de Boxeo (OMB), en un combate que dominó de principio a fin.

Roberto Diaz, vicepresidente de matchmaker Golden Boy Promotions, no pudo ocultar su alegría y la sorpresa de encontrarse un ambiente tan efusivo que se rindió a los pies de Yokasta, en una noche que aseguró es histórica para el boxeo costarricense.

(Video) Yokasta Valle no responde ni se intimida ante provocación de vietnamita en el pesaje oficial

“La verdad estamos felices de la vida, el recibimiento que tuvimos, ver el apoyo que ella tiene aquí, cómo la gente la quiere, es único. Pero eso también habla mucho de ella, quien se ganó ese cariño del público. Nunca me esperé este ambiente, nunca me lo esperé así. Me lo había platicado Mario (Vega), todo lo iba a ver cuando llegara y cómo la quieren” comentó Díaz.

“Me imaginaba que era algo muy bueno, porque ella se deja querer, se gana a la gente. Imagínese: un jueves en la noche, con la lluvia que cayó, jamás me imaginé algo así. La gente llegó a apoyar y mostró el cariño. Hubo grandes peleas, pero esta noche fue de Yoka, se hizo historia en Costa Rica, se dio la unificación, pero vamos por más”, reiteró.

El Gimnasio BN Arena de Hatillo estuvo a reventar y apoyaron a una sola voz a la boxeadora Yokasta Valle. (Rafael Pacheco Granados)

Los sueños se cumplen

El director comentó que el tener a Valle en las filas de la promotora es un gran acierto y demuestra que no se equivocaron al firmarla y menos en hacer la velada en Costa Rica.

“Estamos muy contentos de tener a Yoka, nos sentimos muy orgullosos. Estoy muy agradecido de la confianza que me dieron para poder trabajar con ella y estoy viendo que aquí no tienen una campeona, tienen una súper estrella. El mensaje es que los sueños sí se cumplen, hay que soñar y trabajar muy fuerte. Ella es la punta de lanza para las nuevas generaciones”, dijo

“Rescato que Yokasta tiene una ética de trabajo increíble. A veces uno puede trabajar y no salen bien las cosas en el ring, pero ella lo demuestra, que con trabajo todo es posible. Ella no se cansa, sigue tirando golpes y no siempre es lo mismo. Combina arriba, abajo, fintas: es un paquete completo. Solo nos faltan dos cinturones”, añadió.

Mario Vega (izquierda), manager de Yokasta Valle y Roberto Diaz, vicepresidente de matchmaker Golden Boy Promotions, estuvieron muy atentos a todos los detalles de la pelea. (Rafael Pacheco Granados)

Sobre el futuro de la pugilista, el vicepresidente de la promotora tiene claro cuál es el siguiente paso y dónde peleará nuevamente en el 2023.

“De momento que goce su victoria, que descanse un poquito. Viste que ella no salió cortada o lesionada. Vamos a hablar con Yoka y su equipo para buscar el título del Consejo Mundial de Boxeo ante la alemana Tina Rupprecht, que es el siguiente paso”, reiteró Díaz, lo que cumpliría uno de los grandes deseos de la boxeadora tica, en busca de revancha por la cuestionable derrota cuando la enfrentó en Alemania, en 2018.

“Esperamos organizar el combate entre febrero y marzo del año entrante a lo más tardar, el cual se llevaría a cabo en los Estados Unidos. Pero la idea es volver a pelear en Costa Rica. Sería una allá y otra aquí para aprovechar la motivación y el cariño que le tiene la gente”, declaró.