(Video) Yokasta Valle no responde, ni se intimida ante provocación de vietnamita en el pesaje oficial

Yokasta Valle no se deja provocar por su rival vietnamita Asiática intentó intimidar a Yoka en el pesaje oficial, pero ella no le siguió el juego

En forma sorpresiva, en el cara a cara, luego del pesaje oficial, la vietnamita Thi Thu Nhi.Nguyen intentó intimidar a la costarricense Yokasta Valle, previo a la pelea por la unificación del título mundial de las 105 libras de este jueves en el Gimnasio BN Arena de la Ciudad Deportiva Heíner Ugalde en Hatillo.

Al estar fente a frente, Nguyen, monarca de las 105 de la Organización de Boxeo (OMB), le dio un leve cabezazo a Valle, con la intención de provocarla, a lo que la tica, campeona de la Federación Internacional de Boxeo (FIB) ni se inmutó y solo sonrió de forma sarcástica, ante la ocurrencia de su oponente.

La vietnamita Thi Thu Nhi.Nguyen le dio un leve cabezazo a Yokasta Valle, quien no se intimidó ante su oponente. (Rafael Pacheco Granados)

Ambas peleadoras pasaron sin mayor problema el pesaje oficial al dar en la báscula 104 libras exactas y quedar listas para el combate.

“Normalmente en los pesajes siempre soy tranquila, no es la primera vez que me pasa (intentan provocarla). Me sucedió con la española Johana Pastrana. Que lo haga ahorita, ¿de qué le sirve? Mañana yo le voy a demostrar quién es la mejor”, aseguró Valle tras el incidente.

“En el pesaje se hace el peso, no se tiene que llegar a pelear, porque pueden pasar accidentes como un corte y más bien se cancela la pelea, por lo que es hasta ridículo hacer ese tipo de show. Estoy tranquila. Solo me hice un solo para atrás, para evitar el contacto. Pero mañana será otra cosa y solo iré para adelante” agregó.

Yokasta explicó que hay boxeadoras que tienen esa estrategia, una forma de desconcentrar a la oponente, pero ella no caerá en ese juego antideportivo.

“Ella lo que trata es de intimidar, pero a mí no me intimida. Tengo esa confianza en mi preparación, en mi esquina, en mi gente que me van a estar apoyando. Qué más respaldo que el que tengo a mi lado. Por el contrario, soy la campeona del pueblo y se lo voy a demostrar”, enfatizó Valle.