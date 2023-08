Gabriela Traña revela detalles inéditos de su apasionante vida en el atletismo

Gabriela Traña recuerda con nostalgia sus inicios en el atletismo. Comenzó a los 13 años corriendo en una cancha de fútbol, pero a los 16 ya lo hacía en la calle. Con la inocencia de una adolescente, tuvo que enfrentar diferentes experiencias que hoy recuerda con cierta amargura, como cuando le gritaban: “¿para qué corres si así estás buena?’”, entre otros comentarios que prefiere no mencionar.

Treinta años después de iniciar su carrera deportiva, Traña sostuvo una conversación con La Nación en la que compartió sus momentos más memorables.

“Siento que al principio no existía una cultura respecto al tema, pero luego todo fue evolucionando. Cuando gané carreras mediáticas, los comentarios incómodos cambiaron a cosas positivas. Así que creo que viví una transición. Actualmente, es muy gratificante porque ahora todo es reconocimiento. Cuando la gente me ve en la calle, lo que me dicen es: ‘¡Vamos, Gaby!’”, expresó.

Lo que comenzó como una cultura despectiva hacia una joven, evolucionó a algo más positivo a medida que avanzaba en su carrera.

Gabriela explicó que no le tocó vivir la peor parte, ya que conoce historias en las que los insultos iban mucho más lejos. “Recuerdo que en una ocasión, hablando con Thelma Zúñiga, nos contó que les decían: ‘Vayan a cocinar, viejas vagas’”, reveló.

Contrario a lo que muchos piensan, Gabriela sí percibe una igualdad de género en el atletismo que no encuentra en otros deportes. De hecho, la dos veces corredora olímpica confesó que en muchas ocasiones, en términos de patrocinios, logró ganar más dinero que colegas varones.

“También siento que es una cuestión por la cual las mujeres se han ganado su lugar. Por ejemplo, en el Mundial de Doha (2019) hubo tres mujeres y solo un hombre, lo que habla del trabajo que se ha realizado y que debe recibir respaldo”, añadió.

No obstante, la también nutricionista reflexionó sobre los aspectos que aún pueden mejorarse en la disciplina.

Para Gabriela, es fundamental desarrollar un programa de búsqueda de talentos en Costa Rica.

Respecto a sus metas, Traña logró participar en dos Juegos Olímpicos (Beijing 2008 y Londres 2012), además de tres mundiales. Sin embargo, siempre quedó con la espinita de un tercer juego olímpico, ya que cuando intentó clasificar para Río 2016 quedó fuera por un minuto.

“Creo que cerraré mi etapa profesional en París 2024. Tengo la intención de anunciar que sí participaré. Siempre quise asistir a tres mundiales y logré hacerlo al estar en París, Osaka y Doha. En los Juegos Olímpicos me faltaba uno y resulta que París 2024 tiene la particularidad de que se llevará a cabo en paralelo con la ‘maratón para todos’, y ya he recibido mi inscripción”, afirmó.

Al mirar atrás, Gabriela recuerda a la niña que asistió a sus primeros Juegos Deportivos Nacionales en Santa Cruz 1994, una experiencia inolvidable. “Lo que le diría a la niña de esa época es que supere los nervios. Me gustaría que disfrutara cada momento y cada competencia, ya que ese día no se repetirá. Uno vive otras competencias y eventos, pero esa primera competencia, la magia de ganar la primera medalla de oro, nunca vuelve a ocurrir”, declaró.

A pesar de que muchos podrían pensar que el mayor logro de Gabriela fue clasificar a unos Juegos Olímpicos, ella insiste en que la carrera que la marcó fue una que la mayoría hace por diversión. En 2007, Traña ganó la maratón de Disney, una carrera que la hizo reflexionar sobre aceptar grandes desafíos, como la búsqueda de los Juegos Olímpicos.

“Otra carrera que fue muy emotiva para mí fue la Maratón de San José en 2013, porque mi mamá me esperó en la meta y logré ganarla. Recuerdo esa celebración y bienvenida como si fuera ayer”, expresó.

Finalmente, Gabriela dejó claro que está colaborando con la Universidad de Costa Rica para organizar un torneo conmemorativo por sus 30 años de carrera deportiva.

Gabriela Traña superó de todo, desde comentarios incómodos en sus primeros entrenamientos hasta luchar incansablemente por estar en tres escenarios olímpicos, cuando todo indicaba que solo estaría en dos.