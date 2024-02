Andrey Amador revela cuál es su sueño en el ciclismo para poder ‘morir tranquilo’

Al ciclista Andrey Amador lo embargó la nostalgia al cerrar el domingo la trilogía del Gran Fondo Andrey Amador, junto a amigos, invitados especiales, la empresaria Leonora Jiménez y miles de costarricenses que tomaron la partida.

Fue un momento muy emotivo para el pedalista del equipo EF Education-EasyPost, quien incluso compartió con sus padres en una Paseo Colón en San José que se vistió de rosa. En medio de tanto sentimiento, pensando en el ciclismo de Costa Rica, confesó un deseo para poder morir tranquilo.

Para Andrey, el Gran Fondo posiblemente fue una de sus últimas participaciones en eventos oficiales en Costa Rica, tras tomar la decisión de pasar más tiempo en Europa en los próximos dos años, debido a que su hija mayor, Gretta, ingresa a la escuela y además debe cumplir el contrato con su escuadra.

Tras superar una caída, por la cual pasó por el quirófano al sufrir una fractura en el radio de su mano derecha y la luxación de su hombro derecho, el pedalista viajó este martes al “Viejo Continente”. Es hora de iniciar con su calendario internacional, luego de retrasarlo por situaciones familiares y perderse el Tour de Colombia.

Amador se ilusiona con poder estar listo para competir en la Vuelta a Cataluña, a partir del 18 de marzo; posteriormente espera ser tomado en cuenta por su equipo para estar presente en el Giro de Italia, el Tour de Francia y la Vuelta a España.

Gran Fondo Andrey Amador tuvo despedida multitudinaria

“Con el Gran Fondo no solo quisimos dejar una huella en la parte deportiva, sino en el aspecto social. Con este evento no es que me despido del ciclismo en Costa Rica. Puede ser que esté presente en otro. Por ejemplo, el año pasado estuve en el de Rigoberto Urán en el país. Lo importante es que todos los eventos salgan bien, estén bien organizados y tengan seguridad”, declaró Amador.

Andrey Amador sabe que los kilómetros en carretera se le están acabando, pero antes de decirle adiós definitivamente a los pedales en el ámbito profesional, tiene un gran anhelo, el cual espera verlo culminado en algún momento de su vida.

“Estoy en la obligación de devolverle al ciclismo lo que a mí me ha dado. Mi gran sueño es que Costa Rica tenga un velódromo techado. Me podré morir tranquilo cuando pueda ver un velódromo bajo techo. Con una infraestructura donde se puedan realizar otros deportes”, confesó Amador.

Su idea es que sea autosostenible y no sea solo exclusivo del ciclismo, sino un edificio moderno donde también se puedan practicar otras disciplinas deportivas como el patinaje e incluso tener canchas de fútbol sala y gimnasio. Su meta es que las empresas privadas se involucren en su construcción.

El velódromo ayudaría a tener ciclistas más completos técnicamente y con mejores aspectos que pueden influir para que puedan dar el salto a Europa y cumplir su sueño de ser profesionales.

Andrey Amador quisiera decir adiós en la Vuelta a Costa Rica

Por su calendario internacional, Andrey reiteró que le será más complicado venir al país, por lo que desde ya medita cuál será su futuro al terminar su contrato en el 2025, cuando muy posiblemente le ponga punto final a su carrera deportiva, con 39 años, aunque no descarta una última incursión en la fiesta tica de los pedales a Fin de Año.

“Me encantaría terminar mi carrera participando en una Vuelta a Costa Rica, pero debemos pensarlo muy bien. En el Gran Fondo la categoría élite concluyó en menos de tres horas el recorrido, por lo que tendremos que analizar cómo estamos físicamente en ese entonces”, comentó Amador.

El pedalista que representó a nuestro país en los Juegos Olímpicos de Londres 2012, Río 2016 y Tokio 2020, aseguró que le gustaría competir por última vez en una Vuelta a Costa Rica, no con el objetivo de ganarla, como mucha gente pensaría, sino por la pasión y porque disfruta del deporte.

Andrey reveló que incluso tiene un proyecto para despedirse en el giro a la tica, pero requiere afinar algunos detalles para finalmente hacer realidad su objetivo.

“Como dije, me gustaría cerrar mi carrera con la Vuelta a Costa Rica. La idea sería consolidar un equipo bonito, que pueda hacerle frente a la carrera y disfrutarla. De momento es un proyecto que estamos analizando, viendo qué pasa y esperar si podemos consolidarlo y hacerlo realidad”, declaró Amador.