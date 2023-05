Keylor Navas consigue una estrella de honor en su palmarés: la salvación en la Liga Premier

En esta ocasión Keylor Navas no recibirá una medalla, tampoco tendrá una celebración con un trofeo, pero consiguió un reconocimiento que entra en la vitrina del honor deportivo. El futbolista tico fue pieza clave para que el Nottingham Forest consiguiera salvar la categoría en Inglaterra.

Keylor brilló ante el Arsenal inglés con tres paradas claves en un juego que definió la salvación del Nottingham, pero también le permitió al Manchester City coronarse campeón de Inglaterra por tercer torneo consecutivo.

El Forest venció 1-0 al Arsenal, uno de los punteros.

El Halcón fue garantía y jugó hasta que su cuerpo se lo permitió porque llegó con una dolencia muscular que se le agravó conforme fueron avanzando los minutos; la exigencia fue al máximo, sobre todo en balones aéreos por lo que cuando faltaban 30 segundos para la finalización del cotejo, el tico no dio más, se tiró al césped y pidió cambio. No obstante, la misión estaba completada.

El futbolista tico no escondió su alegría con el pitazo final y renqueando se acercó hasta la mitad de la cancha para celebrar con el resto de sus compañeros; el Nottingham tuvo un cierre de liga destacable para de esta forma llega a la última jornada liguera con su futuro definido de manera positiva.

El cariño y agradecimiento hacia Navas de parte de los seguidores del Nottingham fue notorio cuando el centroamericano abandonó el campo; los aplausos y la ovación de pie se notaron en las graderías; sobre todo porque la lesión de Keylor se dio en una jugada que bien pudo significar el 1 a 1 en contra.

Navas sumó solo la mitad de temporada en el Nottingham, pero si algo quedó claro fue la identificación de los seguidores con él, ante esto sin duda que este logro llena un lugar importante en la vitrina deportiva del Halcón.

Keylor parece tener estrella en su carrera, porque donde llega, celebra y consigue la meta que se plantea. En el Real Madrid ganó tres Ligas de Campeones de Europa, en el PSG dominó Francia a placer, en el Levante (un modesto club español) se consagró como el Mejor Arquero de España, y ahora en Inglaterra formó parte de una historia que estaba destinada a terminar en la Championship y no fue así.

Individualmente, el logro vuelve a colocar en el mercado el futuro del Halcón, quien tiene contrato con el PSG hasta 2024, no obstante en el club parisino tiene la competencia de Gianluigi Donnarumma, portero que es un proyecto de la institución a largo plazo.

Keylor tendrá ofertas de sobra para elegir qué hará, porque así sucede en todos los mercados, el gran tema es la desvinculación con los franceses, ya que el oriundo de Pérez Zeledón no es el que está pidiendo salir, sino son los galos los que deben buscar una solución al tener dos arqueros de primera orden en su planilla.

¿Quedar en el Forest? Es una posibilidad que el club ha evaluado y estaría encantado de cerrar, pero todavía las condiciones del Halcón y pretensiones no se han discutido; tampoco se ha conversado directamente con el PSG.

De momento, para el generaleño lo principal es saber qué tan grave es su problema muscular, porque en el panorama está la Copa Oro con la Selección Nacional.

Keylor Navas vuelve a brillar en el panorama internacional, esta vez no tendrá medalla, pero sí el reconocimiento y aplauso porque no tuvo temor de asistir a un reto complejo: estar en un equipo que peleaba por no descender en Inglaterra. Al final volvió a salir victorioso.