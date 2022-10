Vea cómo una ocurrencia de Celso Borges acabó en un golazo

Aunque en el fútbol no hay nada escrito y en Liga Deportiva Alajuelense se niegan a caer en la tentación de confiarse en que ya la serie está resuelta, el gol de Celso Borges le da grandes posibilidades a los rojinegros de tener ya pie y medio en la final de la Liga Concacaf.

Ese marcador de 3 a 0 es abultado en una instancia así. Si bien es cierto, todos los goles fueron importantes para los manudos, ese tercer tanto sellaba una victoria merecida por su efectividad, muy a pesar de que el técnico del Real España, Héctor Vargas no le dio ningún mérito a la Liga.

“Hicimos el partido correcto de acuerdo a las circunstancias, creo que el equipo también por momentos supo sufrir y eso fue muy bueno. Después, en las transiciones estuvimos bastante efectivos y generábamos peligro, cada vez que llegábamos y fue muy bueno, pero falta otro partido para poder cerrar esto bien”, expresó Celso Borges aún en la cancha del Estadio Francisco Morazán, en San Pedro Sula.

El volante que es uno de los mejores futbolistas que tiene Alajuelense en la actualidad tiene claro el significado de esa victoria conseguida por su equipo, pero a la vez, hace una advertencia.

“No podemos confiarnos ni mucho menos, este es un buen equipo, el Real España. Y fuimos contundentes, pero tenemos que hacerlo muy bien en el partido de vuelta”, citó.

Precisamente, ese juego contra el cuadro catracho será el próximo martes, en el Morera Soto. Pero antes de eso, la Liga recibirá en su casa a Saprissa, el sábado, a las 7 p. m., en el arranque de la serie semifinal condimentada por el clásico nacional.

Alajuelense hizo en Honduras uno de sus mejores partidos bajo la dirección técnica de Fabián Coito. Johan Venegas y Celso Borges tenían la llave del gol. (Prensa Alajuelense)

Al consultársele sobre su anotación, que la propia Concacaf describió como un golazo, primero sonrió.

“Una buena jugada que comenzó Pipo (Giancarlo González) y después que hicimos Johan (Venegas) y yo. Y bueno, se me ocurrió eso al final y por dicha salió bien”.

Luis ‘Buba’ López estaba afuera y Borges no lo pensó dos veces. Si le salía, estaba destinado a ser uno de los mejores goles de su repertorio personal, un globo desde fuera del área para bañar al guardameta.

“Es que no tenía espacio para cruzarla, porque ya me venía el defensa de ese lado, entonces fue un poco como que en ese momento se me ocurrió, no dudé y creo que fue lo más importante. Si uno duda creo no hubiera salido y lo realicé y salió con la pantufla esta”, argumentó de nuevo, son una sonrisa .

¿Fue de sus mejores goles? “Fue muy bonito, sin duda, pero me va a gustar siempre y cuando pasemos a la otra ronda, a la final”, respondió Celso Borges, en declaraciones recopiladas por la oficina de comunicación de Alajuelense.

Observe los goles de Alajuelense ante Real España

Johan Venegas también reveló que cuando se dio ese tanto, en el equipo solo se escuchaba: ‘¡Qué golazo, qué golazo!’ y destacó que es un tanto que “demuestra toda la calidad de él y nosotros muy contentos por tenerlo en el equipo”.

Eso fue en relación al último dardo que la Liga le incrustó a Real España en San Pedro Sula. Pero en la primera anotación, hasta a la misma Concacaf se le hizo un embrollo consignarlo. Al menos así ocurría en su sitio web, donde primero se la dieron a Freddy Góndola, después a Venegas y de nuevo se la pusieron al panameño.

Sin embargo, al final del juego, los oficiales del juego lo aclararon.

“Muy contento, el personero de Concacaf me dijo que me dieron el primer gol, entonces muy contento, muy agradecido y entre más trabajo más suerte tengo y entonces contento con Dios, con mis compañeros que siempre me apoyan y sobre todo con mi esposa Kimberly y con mis hijos”, declaró Johan Venegas, quien llega encendido a la semifinal contra Saprissa.

“Agradecido con Dios por la victoria, en estas instancias es muy complicado sacar un resultado como este, pero al final eso demuestra la jerarquía que tuvo el equipo para afrontar esta serie, este primer partido. Lo jugamos a como tenía que jugarse y muy contento por el planteamiento que hizo el profesor, lo leyó muy bien y por la ejecución que tuvimos los jugadores”, reflexionó Venegas.

Pero él es el primero en decir que ese triunfo tan contundente ya queda de lado, porque viene otro gran reto para la Liga.

“Estamos en la Liga y hay que estar acostumbrados a eso, el fútbol es muy efímero, los resultados también. Hicimos un gran partido y a jugar el sábado la semifinal también contra Saprissa y esperemos hacer un gran partido y buscar la victoria”, destacó.

Y añadió: “Jamás se puede subestimar al rival, enfrentamos a un gran rival, que ha eliminado a dos equipos costarricense y merece todo el respeto, pero nosotros tenemos un sueño y vamos a trabajar y luchar por él. A esperar el partido de vuelta en nuestra casa y hacer un gran encuentro para buscar el pase a la final”.

Johan Venegas aseguró que Alajuelense es un equipo que quiere hacer cosas importantes y le mandó un mensaje al liguismo.

“En este último tiempo hemos pasado momentos muy difíciles y muy duros como institución, pero al final lo necesitamos, queremos que crean en nosotros y queremos darles alegrías a todos ustedes”.

Alajuelense sacó nota alta en su primero de cuatro partidos de semifinales. Ya aprobó el primer careo contra Real España.

El sábado recibirá a Saprissa, en el clásico de ida de una ‘semi’ donde está en juego el pase a la final del Apertura 2022.