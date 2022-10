Técnico del Real España no le da ningún mérito a Alajuelense

No hace mucho tiempo atrás, Héctor Vargas se convirtió en el técnico que más criticaba a Fabián Coito cuando el uruguayo estuvo al frente de la Selección de Honduras. Ambos sostuvieron un pulso desde el banquillo, en el partido entre Real España y Alajuelense que finalizó con una victoria rojinegra de 3 a 0, en el inicio de la semifinal de la Liga Concacaf.

Héctor Vargas esta vez no quiso lanzar dardos directamente contra Fabián Coito, porque adujo que él no jugaba. Sin embargo, se dedicó a poner excusas y no le dio ningún mérito a Alajuelense por su triunfo contundente en San Pedro Sula.

Indicó que la Liga solo llegó tres veces y convirtió y la emprendió contra los árbitros por lo sucedido en el primer gol de los manudos, porque el línea hablaba de fuera de juego y el central no lo consideró así.

Vargas lamentó que el árbitro no aceptara la opinión de su compañero y que finalmente se otorgara ese tanto para Johan Venegas en el minuto 11.

“Nadie lo entendió, ni siquiera el línea, que me dijo que fue fuera de juego y no sabía por qué lo cobró”, destacó Héctor Vargas.

Dijo que su equipo tiene la esperanza de superar a Alajuelense en el Morera Soto, porque tuvieron cuatro situaciones claras que no convirtieron y que a lo mejor en Costa Rica pase al revés.

“Aparte de que ellos tienen que jugar con Saprissa este sábado, el martes y el viernes más el viaje. Ese desgaste puede ser que una sorpresa tenga, porque es mucho tiempo viajando y tienen dos partidos todavía de semifinales bastante fuertes con Saprissa”, destacó.

Destacó que Real España en el primer tiempo atacó por derecha, generó situaciones y en el complemento por la izquierda, pero les faltó contundencia.

“Tuvimos jugadas clarísimas, pero nos faltó esa claridad y con esos goles hubiésemos manejado el partido con la desesperación de ellos y luego jugaron con la desesperación de nosotros”.

Héctor Vargas asegura que se trata de creer y que la esperanza de Real España está en que la Liga no tiene ningún partido fácil.

“En esto no está todo dicho”, sentenció el hombre que había criticado fuertemente la dinámica del fútbol tico tras los partidos contra Cartaginés y Herediano.

“¿En qué momento Alajuelense nos manejó a nosotros? Sigo pensando lo mismo, porque si nos hubiesen tenido en un marco y nos tuvieran no dejándonos salir, tienen razón”.

Al consultársele por qué no le da ningún mérito a Alajuelense, habló de nuevo de un gol en fuera de juego y que la segunda jugada fue un saque del portero.

“Tuvimos nosotros el error de no cometer falta en mitad de cancha y eso permitió que nos hicieran los goles”, subrayó, haciendo énfasis en que la Liga llegó tres veces y concretó tres goles.

Otra pregunta que no le gustó a Héctor Vargas fue si Fabián Coito le ganó el duelo en cuanto a la parte táctica.

“No te puedo decir que fue un digno vencedor, porque en definitiva, te vuelvo a repetir, si me dominó y no me dejó pasar a mitad de cancha, porque conoce el fútbol hondureño te diría que tiene toda la razón, pero un equipo que se mete atrás y trata se salir al contragolpe, es parte del fútbol, pero de eso al conocimiento de Honduras lo hubiese hecho con la Selección, que terminó último en la eliminatoria y si hubiese conocido el fútbol hondureño no estaríamos fuera del Mundial”, finalizó.