“Queda claro que hay una gran diferencia entre tener o no a la afición. Es un ambiente completamente diferente. No sé si es ventaja para nosotros, pero claro que no será ventaja para Saprissa, porque tenerla hace un ambiente increíble. He estado en estadios aquí en Costa Rica, sé cómo se siente en el camerino, con toda la gente encima de ti, brincando y haciendo bulla. El fútbol no es igual sin los fanáticos”.