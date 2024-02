Marco Vásquez, vocero de Alajuelense: ‘No veo ningún problema con Joel Campbell’

Como vocero de Liga Deportiva Alajuelense, Marco Vásquez fue el encargado de dar la posición del club sobre las manifestaciones del seleccionador nacional Gustavo Alfaro sobre Joel Campbell.

Lo primero que expresó a los medios con derechos de transmisión en la previa del juego en el que la Liga derrotó 3-2 a Puntarenas FC fue que en Alajuelense respetan la opinión de Alfaro, pero no entienden eso de que Joel Campbell no está contento y también expresó que no está bien en lo físico.

“Joel Campbell está en un muy buen momento anímico personal, está muy contento de estar aquí. Él lo dijo en declaraciones y desde el punto de vista físico habría que preguntarle a la gerencia deportiva y al técnico, porque nosotros vemos que ha entrado a jugar regularmente y no veo ningún problema con Joel”, mencionó Marco Vásquez.

Eso sí, el vocero rojinegro fue enfático en que el 12 de la Liga puede mejorar.

“Voy a utilizar una palabra muy popular, Joel es un jugadorazo, Joel es un jugador con una magia increíble y cuando vemos que a veces no brilla como debería de brillar, uno dice si será el planteamiento, la ubicación, pero yo estoy seguro de que estamos prontos a ver al mejor Joel, a la mejor versión”.

Insistió en que eso no es porque esté triste y no es porque tenga un problema físico. Según Vásquez, obedece a que sencillamente esto es fútbol y hay momentos donde se está arriba en la curva de rendimiento y otros en los que no es así.

“No tiene que ver necesariamente con un tema emocional o con un tema físico, pueden ser varios factores, pero yo sé que vamos a ver al mejor Joel muy pronto”.