Los cuatro favoritos a técnico de la Selección de Costa Rica podrían pegar con muro: el presupuesto de la Fedefútbol

El proceso de selección del nuevo entrenador de la Selección de Costa Rica, tras la salida de Luis Fernando Suárez, parece avanzar a un ritmo pausado.

A pesar de las declaraciones del secretario de la Federación Costarricense de Fútbol, Gustavo Araya, indicando que se esperaba tener al estratega designado para octubre próximo, el Comité Ejecutivo no parece tener prisa en tomar una decisión.

Aunque existe una lista de posibles entrenadores recomendados por Claudio Vivas, director de Selecciones Nacionales, estos candidatos superan el presupuesto federativo, según conoce La Nación de fuentes federativas. A menos que se logre una negociación excepcional, parece improbable que alguno de estos nombres sea elegido.

Según información obtenida por La Nación de fuentes del Comité Ejecutivo, entre los cuatro candidatos recomendados se encuentran Rafael Dudamel (Venezuela), Ignacio Ambriz (México), Juan Carlos Osorio (Colombia) y Gabriel Milito (Argentina). Sin embargo, todos ellos estarían fuera del alcance presupuestario y gestionan equipos de gran envergadura, lo que complicaría aún más su posible contratación.

Estos técnicos ya han tenido conversaciones con Vivas, y ahora es el Comité Ejecutivo el encargado de definir los pasos a seguir. “Es poco probable que alguno de ellos sea seleccionado”, afirmó una de las fuentes respecto a esta primera lista.

No obstante, hay otros nombres que han sido propuestos y que han generado discusión. Estos no estarían descartados por completo, pues se adaptarían al presupuesto. Entre ellos destaca el de Jorge Luis Pinto, quien fuera seleccionador de Costa Rica en el Mundial de Brasil 2014. Aunque su situación actual es compleja , no se le descarta por completo como en otras ocasiones. También se contempla la posibilidad de Alexandre Guimaraes, timonel de Costa Rica en Corea y Japón 2002 y Alemania 2006, aunque parece que el Comité muestra preferencia por un estratega de carácter internacional.

¿Claudio Vivas de nuevo en octubre?

En cuanto a la posibilidad de que Claudio Vivas asuma nuevamente el cargo para los amistosos de octubre, esta opción gana fuerza dadas las circunstancias actuales. El Comité Ejecutivo prefiere evitar decisiones apresuradas y bajo presión, por lo que a falta de nueve días para finalizar septiembre, existe la posibilidad de que Vivas regrese al banquillo tras dirigir en la victoria por 3 a 1 sobre Arabia Saudí y la derrota por 4 a 1 ante Emiratos Árabes.

Es importante destacar que en el Proyecto Gol no se ha cerrado la posibilidad de recibir más candidaturas, por lo que no se descarta que surja algún nombre que no haya sido evaluado hasta el momento.

Luis Fernando Suárez fue destituido de la Selección Nacional el 20 de julio, luego de que el Comité Ejecutivo anterior decidiera acabar con el ciclo del técnico que llevó al equipo patrio a la Copa del Mundo Qatar 2022.