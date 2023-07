Jorge Luis Pinto está en el país: ‘A cualquier técnico del mundo le interesa dirigir a Costa Rica’

El técnico colombiano Jorge Luis Pinto Afanador está de visita en Costa Rica, menos de una semana después de la destitución del técnico Luis Fernando Suárez y cuando se está en la búsqueda del nuevo entrenador que tome el mando de la Tricolor con miras a la Copa del Mundo de 2026.

Pinto, quien llevó a nuestro país hasta los cuartos de final del Mundial de Brasil 2014, renunció hace tres semanas al Deportivo Cali de Colombia y es sin duda uno de los estrategas favoritos de un sector de la afición y la dirigencia para tomar el mando de la Sele.

El cafetero aseguró que estuvo muy atento a los juegos de la Selección Nacional en la Copa Oro, donde le sorprendió el nivel de Panamá y la pobre actuación del combinado patrio.

Sin embargo, de momento Pinto confesó que no ha venido a negociar una posible vinculación a la ‘Sele’, aunque afirmó que “a cualquier técnico del mundo le gusta y le interesa dirigir a Costa Rica”.

LEA MÁS: Jorge Luis Pinto renuncia al Deportivo Cali y hace soñar a parte de la afición tica

Don Jorge: ¿Se puede conocer el motivo de su visita al país?

- La verdad, estoy muy contento de estar en Costa Rica. Vengo a una conferencia sobre disciplina en la ejecución de una empresa que me invitó y felizmente se dio la oportunidad este jueves”.

- Al ser cesado su colega Luis Fernando Suárez del puesto de seleccionador nacional, ¿le interesa volver a dirigir a nuestro país?

- Hay que mirar. Esperemos, a las cosas hay que dejarles su tiempo. Lógico que a cualquier técnico del mundo le gusta y le interesa dirigir a Costa Rica, porque es un país que tiene su representación y nivel futbolístico. Pero esperemos que los directivos elijan. No sé si la nueva junta directiva espere a que arreglen con Luis Fernando (Suárez), pero vamos a esperar a que se hable.

- ¿Le da aún seguimiento a los partidos de la Selección Nacional?

- “Estuve mirando la Copa Oro, la verdad vi los partidos. Me sorprendió Panamá, hay que decirlo. Siento mucho la eliminatoria de Costa Rica, pero ese es el fútbol y hay que mirar. Pero hay que buscar competencia”.

- ¿Siente que desde su salida del combinado patrio hay un retroceso o un estancamiento en el desempeño de la Selección Nacional en los torneos internacionales a los cuales asistió?

- Yo no opino todavía de ese tema. Siento que no se ha respondido a lo que es la competencia propiamente y no sé qué haya fallado: si el jugador, el trabajo, la organización, lo que sea, no sé. Pero siento que no ha estado en el mismo nivel”.

- ¿Está anuente a escuchar alguna oferta del grupo dirigido por Osael Maroto, quien tomará el mando de la Fedefutbol a partir de agosto?

- Ustedes saben que los directivos deben tomar las decisiones que crean convenientes, darles libertad y hay que mirar las cosas.

- Un buen sector de la afición costarricense aún añora que usted tome el mando de la Selección Nacional. ¿Qué les dice a ellos?

- Muchas gracias por ese apoyo, ese cariño y por ese sentimiento. Vamos a ver qué dice la vida y esperemos.