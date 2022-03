La ‘invitación’ de María Luisa Ávila a Marcel Hernández

Alrededor de la figura del jugador Marcel Hernández existe la sombra de la controversia dentro y fuera del terreno de juego. Incluso por su forma de ser, una persona que dice las cosas sin filtros aunque él prefiere llamarlo ‘con sinceridad’.

El ariete cubano llegó a Costa Rica para formar parte del Club Sport Cartaginés cuando al mando del equipo estaba Paulo César Wanchope. Llegó a la ciudad de las brumas para realizar una prueba. Su camino, desde entonces, es exitoso en cuanto a rendimiento en las redes. Un goleador nato.

Su vida personal también tiene capítulos en la agenda mediática futbolera y judicial. El 4 de octubre del 2018 fue detenido por una acusación de una aparente violación a una menor de edad.

Esto le generó un tortuoso camino en el que fue sobreseído en dos ocasiones y luego su caso fue elevado a juicio hasta que el pasado 7 de febrero fue declarado inocente por parte del Tribunal Penal de Cartago.

En ese transitar, el jugador fue del interés de los equipos más tradicionales del fútbol tico. El 26 de julio del 2020, el periodista Cristian Sandoval anunció en sus redes sociales que el Deportivo Saprissa tendría una bomba en el mercado de fichajes y en uno de los programas de Teletica Radio mencionó que los goles del cubano pasarían a San Juan de Tibás.

Si, había una noticia💣 fuerte en Tibás . #Saprissa le apostó a Marcel Hernández y todo estaba listo para que el cubano se vistiera de morado. Pero, cosas extra futbolísticas cambiaron el panorama y el jugador se queda en CSC.

Dos días después del anunció del periodista, él mismo tuvo que explicar que su adelantó no se anunciaría de manera oficial, porque “cosas extra futbolísticas cambiaron el panorama y el jugador se queda en Cartaginés. Así son las negociaciones. Aquí y en todo el mundo”.

Esto generó una reacción voraz en las redes sociales, seguidoras al equipo morado y blanco exigieron a Horizonte Morado echar marcha atrás con ese fichaje en caso de ser cierto.

Una reconocida seguidora de la S, María Luisa Ávila, ministra de Salud en la administración de Laura Chinchilla Miranda, hizo ver su descontento ante la noticia lanzada por el comunicador.

“Yo que soy tan aficionada soy la primera en protestar, no me volvería a poner una camiseta de Saprissa hasta que eso no se aclare, quitaría mi foto de perfil donde salgo con una mascarilla de Saprissa”.

Así reaccionó Ávila como parte de un movimiento que se opuso a la llegada, al club tibaseño, del cubano Marcel Hernández.

“A él no es que lo acusaron de parquearse en doble fila en una calle, sino de algo terrible”, enfatizó Ávila en su momento.

El cubano sacó a relucir el tema casi dos años después. En entrevista con FUTV reveló que tuvo un contrato firmado con los morados y que las declaraciones de la doctora se trajeron abajo la vinculación.

“No voy a decir mentiras, porque no me gusta. Me he caracterizado por decir las cosas de frente ¿Qué pudo haber faltado para que llegara a Saprissa? Y lo digo con toda la honestidad, nada. El trato con Saprissa se echó atrás por una señora que salió en Twitter, algo Ávila, ella me condenó antes de tiempo”, aseguró Hernández en el programa.

‘Que muestre el contrato’

La revelación de Hernández Campanioni ha dado de qué hablar en las redes sociales. Algunos aficionados le han reprochado a la doctora su posición antes de que se desarrollara el juicio y, otros morados, consideran que ante la duda del momento, la decisión de la dirigencia fue la correcta.

Juan Carlos Rojas, presidente del Saprissa, indicó a La Nación que “las decisiones en el club no se toman de acuerdo a opiniones de terceros y que no profundizará sobre declaraciones que puedan emitir jugadores de otros equipos”.

Por su parte, Ávila, quien es muy activa en Twitter, respondió algunos cuestionamientos en la red social y dice que invita a Marcel Hernández “hacer público el contrato, si fue que existió”.

Además, es enfática en que ella no gestó ningún movimiento en contra del jugador.

“Yo no generé ningún movimiento, solo le di mi opinión a un periodista que me preguntó. No llamé a la prensa, no puse un “post”, muchas y algunos pensaron como yo, muchos y algunas como usted”, respondió en su perfil ante un intercambio de criterios con otro usuario.

La reconocida doctora considera que solo emitió una simple posición en su momento, en ese entonces consideró que una persona acusada de una relación impropia no debería llegar al Saprissa.

“Me achacan toda la responsabilidad de la no contratación como hubiese hablado con Saprissa para que no lo contratará. ¿Por qué no le preguntan a Presi Morado? Como ud dice yo no le aporto nada al equipo, así que cero poder. Tampoco es el súper crack (Marcel), con la LDA no dio la talla.

“¿Y por qué no piden cuentas a horizonte morado?, ¿será machismo? Yo no tengo nada en contra del señor, pero sí contra las relaciones impropias que tanto daño hacen aunque sean consensuadas. Además de mujer soy pediatra. Niñas son niñas aunque tengan cuerpo de mujer”, mencionó Ávila en diferentes conversaciones en Twitter.