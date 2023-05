Juan Carlos Rojas habla de Vladimir Quesada y vaticina a Saprissa con pocos cambios

Saprissa dejó atrás la celebración y ya está enfocado en el futuro inmediato. La directiva de los josefinos comenzó el análisis para determinar las posibles salidas y llegadas de jugadores.

Juan Carlos Rojas, presidente de Saprissa, aclaró que habrá pocos cambios y habló sobre Vladimir Quesada, asegurando que tiene los méritos para continuar como entrenador del equipo. Vladimir llegó como sustituto y se espera que permanezca en el cargo.

“No sé si nos subestimaron desde fuera, pero nosotros dentro sabíamos la calidad de nuestro equipo y enfrentamos el partido con convicción y tranquilidad, sabiendo que teníamos buenas posibilidades de ganar el campeonato”, afirmó Juan Carlos Rojas.

- ¿Qué significa para usted el bicampeonato?

- Han pasado diez años desde el último bicampeón, lo que demuestra la alta competencia que ha habido. No ha sido fácil, y lo que Saprissa ha logrado en los últimos dos torneos al armar un equipo fuerte y sólido en todas sus líneas es un gran mérito de la gestión deportiva. A pesar de las adversidades, como el cambio de entrenador, Vladimir llegó con claridad y ha aportado tranquilidad, proyectando además el ADN de Saprissa. Esto es resultado no solo de lo que se hace en la cancha, sino que también refleja la grandeza de la institución.

- ¿Imaginó un primer tiempo con una ventaja de 3-0?

- No. Pensé que podríamos ganar en los 90 minutos. Sabíamos que podíamos lograrlo, pero no imaginé que tendríamos una ventaja de 3-0 en el primer tiempo.

- ¿Vladimir Quesada continuará como entrenador del equipo?

- Eso lo veremos más adelante, pero sin duda tiene los méritos para seguir y lo analizaremos en los próximos días. Independientemente del marcador en la final, como ya he dicho, conocemos la calidad de técnico que es Vladimir, y 180 minutos no iban a determinar si seguía o no. Lo evaluaremos con calma, pero tiene todos los atestados para continuar.

- ¿Cuántos refuerzos se unirán al plantel?

- Lo más importante, como hicimos hace seis meses, es tratar de retener la base del equipo, ya que tenemos un gran plantel, tanto en los titulares como en los suplentes. A veces vemos jugadores que se quedan fuera de la lista y podrían ser titulares en otros equipos. La prioridad es retener esa base. No preveo muchos cambios, pero ya veremos.

- Fidel Escobar dijo que se quedará, ¿eso es importante para ustedes?

- Claro, él aún tiene contrato y está contento, y nosotros estamos felices con él. Fidel es clave en la defensa, hace seis meses hubo una oportunidad para que saliera, lo pensamos mucho y lo discutimos con él, pero decidimos no romper esa línea defensiva porque sabíamos que era una gran fortaleza para nosotros. Lo importante es retener esa base.

- ¿Qué opina de Jaylon Hadden, quien jugó la final pero se va de Saprissa?

- Me alegra mucho por él, es un gran profesional y cumplió con su papel. Lo felicité y se va con la frente en alto.

- ¿Qué les dice a los aficionados por el apoyo que les brindaron durante el torneo?

- Es algo espectacular, realmente maravilloso. No encuentro palabras suficientes para expresar mi agradecimiento a la afición por el apoyo que han brindado al club, rompiendo récords de asistencia y recaudación. La venta de todas las entradas en tan solo 15 minutos y su apoyo en los 90 minutos. Es algo increíble la verdad y la mejor manera de retribuir eso es con títulos y además con valores, demostramos que ganamos y lo hicimos bien, representando lo mejor de esta institución.

- ¿Por ser un bicampeonato, este es el mejor título que ha vivido con Saprissa?

- Ningún título será comparable al primero, el número 30, cuando ganamos el título con el Horizonte Morado. También fue una final de clásico que se definió en nuestra casa, con Liga y Saprissa empatados con 29 campeonatos cada uno, había mucho en juego. Ese fue el primero y nunca lo olvidaré. A partir de ahí, todos los títulos han sido espectaculares. Cada uno de ellos es hermoso y se disfrutan al máximo.