Youstin Salas anhela convertirse en legionario y su futuro podría estar en Oceanía

En la celebración del bicampeonato de Saprissa, Youstin Salas, volante morado, reveló que desea convertirse en legionario.

El jugador, quien fue uno de los más regulares del equipo, manifestó que podría dejar el plantel y buscar oportunidades en el extranjero.

Según Salas, su representante maneja las ofertas, y aunque hay posibilidades en la MLS, las opciones más fuertes se encuentran en Oceanía.

“Mi representante me ha dicho que hay una oferta de Australia y un equipo de Nueva Zelanda. No hemos hablado mucho al respecto porque estaba enfocado en esta Gran Final, pero también había otros interesados en la MLS”, aseguró Salas.

El volante comentó que está a la espera de conversar con su representante para definir si alguna de estas opciones se concreta.

“Le dije a mi representante que se encargue y cuando me envíe la oferta, la revisaré. Siempre lucho por darle un futuro a mis hijas, a mi esposa y a mi familia. Siempre he tenido claro mi objetivo de salir al extranjero”, destacó el volante saprissista.

En la Gran Final ante Alajuelense, Youstin experimentó un cambio emocional, pasando de la tristeza a la alegría, de las lágrimas a las sonrisas. Aunque estaba en la formación titular, una molestia durante el calentamiento lo obligó a ceder su lugar a Jaylon Hadden.

“Después del partido en Alajuela el jueves pasado, tenía una dolencia. Para intentar jugar este encuentro, estaba medicado, tomé pastillas y me inyectaron, pero siempre coloco a la institución y a mis compañeros en primer lugar. No estaba al ciento por ciento, ni siquiera podía caminar”, contó Youstin Salas.

Youstin Salas pasó del llanto a la alegría, de no poder jugar la Gran Final por una dolencia, a celebrar el bicampoenato con Saprissa. (Foto Prensa de Saprissa).

El jugador explicó cómo se dio la posibilidad para que Jaylon, quien jugó su último partido con Saprissa porque fichó con Herediano, asumiera su lugar.

“La noche anterior hablé con Jaylon (Hadden) y le dije que le tocaba jugar. Él me respondió que estaba listo y que era un soldado. Yo sabía que lo estaba, pero solo se lo recordé para que estuviera enfocado. Jaylon estaba calentando y le dije al profe: No doy más, hasta me doblé el tobillo. Él salió y yo tenía plena confianza en que mis compañeros sacarían adelante el partido”.

Youstin reconoció que al confirmarle al cuerpo técnico que no estaba en condiciones para jugar, sintió un enorme dolor y lloró mientras salía de la cancha con rumbo al camerino.

“Lloré porque todos quieren jugar un partido así, pero no estaba al máximo y no iba a arriesgar. Jugué la mayoría de los encuentros del campeonato y quería disputar la final en nuestra casa, con nuestra gente. Sin embargo, los planes de Dios son perfectos y él sabrá por qué no pude participar esta vez”.

Aunque se le notaban los ojos enrojecidos por el llanto durante la celebración del título, la alegría predominó. Youstin mostró una gran sonrisa junto a una de sus hijas, quien lo acompañó en la celebración.

“Lloré porque todos quieren jugar un partido así, pero no estaba al máximo y no iba a arriesgar", dijo Youstin Salas, quien en el calentamiento informó qu eno podía ni caminar. (Foto prensa de Saprissa).