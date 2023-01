Jorge Hidalgo: ‘Quiero volver a ser campeón y estoy ahuevado de perder’

Después de las denuncias del grupo ‘Transparencia rojinegra’, Jorge Hidalgo aclaró que de momento él no está presentando una candidatura para la presidencia de Liga Deportiva Alajuelense, sino que está vigilando por los intereses de los asociados.

Con amplitud, el expresidente de la Liga respondió una maratón de preguntas y hubo dos frases que llamaron la atención. Una es que Alajuelense dejó de ser el equipo de su gente y pasó a ser “el equipo de esa gente”, en relación a la dirigencia actual.

Su otra afirmación dura y espontánea fue: “Quiero volver a ser campeón y estoy ahuevado de perder”.

¿Qué pasaría con el CAR si usted llega a la presidencia?

Sería mucho más exitoso y es muy sencillo. En estas conversaciones privadas que tuve con Joseph Joseph me hizo la misma pregunta y yo le contesté que como le dijimos hace más de un año, ‘lo que queremos es ayudarte’.

No solo eso, voy más allá y tengo entendido porque no he tenido la oportunidad de tener el contrato de comodato para leerlo y estudiarlo, que se vence en 2026, pero estoy tranquilo, porque don Joseph me dijo que por él ojalá se extendiera por diez y 20 años más.

Viendo lo que dijo Antonio Solana, que para llegar a consolidar a ocho o diez jugadores hechos en tu propia academia se necesita diez, 15 y hasta 20 años. Yo me imagino que él le dio ese consejo a don Joseph.

Si podemos hacer supuestamente un estadio de $30 millones, que no lo creo, o de $40 millones, hagámosle una propuesta a don Joseph: comprémosle el CAR. Eso sí lo podemos hacer.

¿Si usted llegara a la presidencia, le gustaría que Joseph Joseph siga en la Junta Directiva?

Por supuesto, pero aquí yo no estoy anunciando ninguna candidatura, yo no sé si quedó claro o no. Usted no puede ser candidato a nada cuando no hay convocatoria a nada. Nadie puede aspirar a ser presidente, secretario, vocal, porque no hay convocatoria de nada.

Segundo, tampoco puede aspirar con tranquilidad cuando tenemos un lío estatutario.

¿Qué criterio tiene de la gestión de Fernando Ocampo, de Joseph Joseph hasta el momento y del fiscal Manrique Lara?

Rolando Cordero (qdDg), que sin él no hubiese sido posible que saliéramos adelante en aquellos años de la prácticamente quiebra que teníamos, buscando una persona que sustituyera a don Raúl Pinto, hablamos con Fernando Ocampo.

Dentro de la cosas que hablamos, para hacerlo bien corto, fue que no más allá de cuatro años, pase lo que pase y múltiples razones para eso. Nos dijo que sí y se quedó seis. Estos últimos años fueron su problema.

Por lo demás, reestructuró e hizo algunas cosas importantes, dio la cara y errores todos los cometemos, pero en los últimos dos años hubo fallos, si hubiera remozado un poquito más su Junta Directiva no habrían sido tan complicados.

Joseph lo que tiene es un problema existencial y malos consejeros, porque hace unos meses, cuando empezamos a conversar y que yo ni siquiera tenía una decisión para ir a ninguna presidencia de nada, estábamos dando opciones de integrar y ayudar, más que todo.

Yo más de afuera que de adentro y él nos dijo: ‘Yo no quiero ser presidente, por ningún motivo. Es más, me voy de la vicepresidencia’.

Eso no es necesario, al contrario, integremos un grupo que vamos a ayudar en la parte del CAR y demás. La última reunión que tuve con él, le presenté un escrito de intenciones y estuvimos de acuerdo por lo menos de palabra, porque nunca me lo contestó por escrito, en el 90% de las cosas.

Excepto porque me dijo: ‘Yo me voy a jugar el chance de llegar por lo menos hasta mayo como presidente en ejercicio’.

No me toca a mí juzgarlo ahora ni a priori. Yo lo que puedo decir es que sus asesores lo embarcan y él se deja embarcar.

Definitivamente, él como presidente de la institución en el ejercicio de ese cargo debe apoyarnos y debe pedirle la renuncia al fiscal.

Al fiscal se le venció su periodo el 30 de noviembre pasado y me permito recordar aquí que se puede hacer una reposición de Asamblea solo para elegir fiscal. Los miembros de Junta Directiva se eligen por papeleta, el fiscal no.

Ahí tiene que haber un cambio, no hay marcha atrás en eso y el presidente debería de solicitarle que se vaya.

¿Habrá elecciones o no? ¿Qué pide Transparencia rojinegra?

Reponer la Asamblea Ordinaria de noviembre. Hay que proponer una fecha adecuada, no esa marullería que están haciendo, de citar a una Asamblea el 4 de febrero para pedirle a la Asamblea que sí o que si no, con un padrón que no sabemos cuál es.

Vea qué curioso, será que soy muy enchapado a la antigua como abogado que soy, pero toda convocatoria se firma y la que salió en un periódico no dice quién convoca, no hay firma responsable. ¿Quién la hace, quién convoca?

Si don Aquiles Mata asesora a la Junta Directiva, debió decirles que la ordinaria de febrero no existe y le debió decir otras cosas, o alertarlos que estaban sin personería. Son hechos, no son opiniones jurídicas.

¿Usted va a liderar el proyecto de Transparencia rojinegra?

Yo he tenido la deferencia de los compañeros de ser el coordinador, o de ser el que cuando hay una discusión muy fuerte, poner orden, por decirlo de alguna manera. Si es desde ese punto de vista de liderar, sí, pero aquí estamos muchos líderes en muchas cosas.

De momento, aquí lo que queremos es devolver la institucionalidad, devolver ese ser liguista y que se retome la transparencia en la institución, que no la hay.

Pablo Izaguirre dice que mucho CAR, dinero supuestamente, ligas menores, muchos entrenadores, fichajes bomba, pero la materia prima es el primer equipo. ¿Cómo revertir que los campeonatos los ganan otros y la Liga no gana nada?

Cuando a usted le ganan los tres del otro lado y en su casa, lo primero que tenemos que volver es a que realmente se sufra cuando se pierde y a la identidad del equipo que nosotros queremos y que la afición quiere y el asociado quiere.

Eso viene de la cabeza para abajo. En el fútbol usted puede tener todos los fichajes bomba que quiera, pero si no están integrados a un equipo de fútbol que tenga una idea de juego, que traiga una continuidad, no va a pasar nada.

Si usted tiene un gerente deportivo que dice que se necesitan 15 o 20 años para tener juveniles en el equipo de Primera, válgame Dios, entonces no sé.

Sí le digo, en setiembre empezamos algunas conversaciones con dos opciones. Una, estuve hablando con un representante de un técnico para plantear una forma de estructura del cuerpo técnico del primer equipo, que también diera solidez y ayudara en la parte del fútbol femenino que me interesa en lo particular muchísimo.

Es la parte que nos ha dado alegrías y esa identificación liguista y ese deseo de triunfo. No lo digo de la boca para afuera, porque hace más de 13 años, en Alajuelense nos empeñamos y logramos apoyo para tener un equipo y lograr conformar la Liga de primera división femenina.

Estaba otra opción, que estaba prácticamente consolidada, que era don Jorge Luis Pinto. Tanto don José Cabezas como este servidor hablamos con él unas dos o tres oportunidades y él estaba dispuesto a venir. Sin embargo, ante la incertidumbre de si habría elecciones o no en noviembre, tuvimos que decirle que disculpara pero no podíamos garantizar ni siquiera las elecciones, menos que nuestro grupo vaya a ganar.

Y don Jorge aceptó otro trabajo y punto. Esas dos opciones las teníamos, la primera menos formalizada y con don Jorge Luis más formalizada.

Aparte de eso, es retomar cosas que en el pasado nos han dado mucho éxito, como una comisión técnica seria, que pueda orientar no solo el proceso del primer equipo, sino todas las divisiones menores y demás, con profesionales. En el pasado nos ha dado muy buenos resultados.

Aquí excuso cualquier cosa deportiva. El primer deber que tenemos, independiente de estas diferencias que tengamos los dirigentes y que puedan tener los asociados en una asamblea, tenemos que estar 100% en apoyo al primer equipo, a sus diferentes divisiones, al equipo femenino y sus diferentes divisiones.

A mí me duele en el alma, pero en el alma muy profundamente, escuchar en el estadio: ‘Estamos aquí por los colores, no por los jugadores’. Eso es terrible, eso debemos cambiarlo.

No está ahí, está en quien dirige y me refiero de pantalón largo, no de quien dirige de pantalón corto.

¿Está a favor del proyecto del estadio?

Desde un inicio estuve a favor, tuve sugerencias, que era que se hiciera una comisión de proyecto estadio fuera de Junta Directiva para evitar suspicacias y cosas, o que hubiera personas que pudiera interpretarse que tuvieran un interés en participar en algún giro de negocio con la construcción de un estadio y estar en la Junta Directiva.

Y porque eso permitía tener una comisión de altos expertos asociados que no van a cobrar, que a la Liga le engalana tener ese tipo de personas y tal vez alguna que no fuera asociada, pero fanático y asociado para llevar a buen puerto el proyecto.

Hicieron una comisión, don Fernando lideró ese proyecto. La Asamblea tomó un acuerdo, pero nunca conoció un plan de negocio realmente. Me parece que es un proyecto fallido. Yo no puedo entender cómo don Rodrigo van der Laat, miembro de la Junta Directiva, dice que la Liga no ha perdido ni un cinco.

Y al mismo tiempo nos dice que hay $200.000 en gastos en planos, pero que fueron un canje. Un canje es un gasto, porque usted ya dejó de vender lo que fuera, palcos, ya no entraron. Usted dio esto por unos planos.

No sé si se equivocó en la palabra o yo que no soy ingeniero ni arquitecto soy muy tonto, pero unos planos de un proyecto de $30 millones antes de pandemia si cuestan $200.000 dígame dónde es para ir a hacer fila. No cuestan menos de $3 millones y yéndole bien $3 millones. Lo que debe haber es un pre-proyecto.

Por otro lado, tampoco menciona los ₡241 millones en servicios profesionales. No sabemos cómo fueron ingresados a las cuentas de la Liga. Lo que tenemos es una bonita foto y ya ni propiedad hay.

¿Ese dinero se le debe todo a don Joseph o fue parte de servicios profesionales realmente? De entrenadores de liga menor, se contrataron por año. Ese cuento no es así. Como no tenemos detalle y no tenemos nada y a la espera de ver los estados financieros de 2022, porque esos son los de 2021.

A lo mejor nos encontramos más. Yo creo que la Liga debe plantearse por qué no comprar el CAR. Tenemos estadio, se puede remozar y mantenerlo. Y nos dedicamos a otra cosa y luego vemos.

Antes de pandemia yo creía en ese proyecto, pero la economía de Costa Rica no está para que una asociación como nosotros haga un estadio de $30 millones. En la última reunión que tuve con Fernando Ocampo me dijo que iba por $38 millones, pero que se quedaba en $30 millones porque se harían menos cosas. No sé qué cosas.

En fin, un periodista me dijo que Tomás Guardia le contó que seguía siendo el mismo y que costaba $40 millones.

Nuestro país y menos la Liga está en condiciones de afrontar semejante proyecto de ese nivel y esa carga financiera. Estoy seguro que los expertos dirán que ni siquiera sueñen con eso.

¿Si Alajuelense convoca a elecciones, usted quiere ser presidente?

Ya veremos. Yo estoy aquí defendiendo los derechos de los asociados, ya veremos, porque yo quiero ser presidente o José Cabezas, Marco Vásquez, Carlos Salas, William Cordero, Jorge Bermúdez, cualquier compañera también, pero bajo qué condiciones, si no tenemos un padrón de asociados confiable, no tenemos una comisión electoral confiable y no tenemos un fiscal confiable.

Vamos a ver... Primero tiene que haber condiciones y esas condiciones tiene que ser con un nivel de transparencia adecuado.

Se dice mucho del músculo financiero de Joseph Joseph y algunos socios podrían temer que él se vaya del equipo. ¿Qué piensa de eso? Copiado!

Puede ser que haya aficionados y asociados activos que les espante que don Joseph diga que compra un equipo de Segunda, o de Primera y hago lo que me da la gana porque eso es mío, por lo menos de aquí hasta 2026 porque hay un contrato, cumpliéndose correctamente el contrato.

Podría haber cosas que él pueda tener de razonamiento para decir la asociación me incumple y lo puedo romper mañana. Eso es absolutamente claro. Corresponderá a la Asamblea definir qué es lo que quiere y su futuro. Ser libre, ser soberana y con canchas abiertas sacamos extraordinarios jugadores y fuimos campeones muchísimas veces.

Lo que la Asamblea decida en buena lid hay que respetarlo.

¿Qué es lo que pasa con los puestos de la directiva? Copiado!

Hubo renuncias y escuché nombramientos. Si hicieron lo correcto, vacante tiene que estar la presidencia, porque si pasaron a don Joseph de presidente y ya no es vicepresidente, se quedó la Liga sin personería. Eso es lo que puedo afirmar. Por eso le pedí al señor fiscal que me indicara los nombres de todos los integrantes de la Junta Directiva, el puesto que ocupan y por quién fueron nombrados, si por una Asamblea o por la Junta Directiva y desde qué fecha.

¿Cuáles de todos los puntos que explicaron es lo que más le preocupa? Copiado!

La respuesta correcta es quiero volver a ser campeón y estoy ahuevado de perder. Para ser campeón hay que arreglar todo lo demás que hemos dicho. La institución es un todo y hay que arreglarla otra vez con mucha paciencia y con mucha inteligencia.

En la familia me dicen que qué pereza otra vez en esto y mi frase es muy sencilla: “Cualquier cosa que pase, el que pierde soy yo, Jorge Hidalgo Vega, Dios me bendice. Si ganamos, ganamos todos y que Dios nos ilumine’.

¿Si usted opta por ser presidente de Alajuelense, podría garantizar que Jorge Luis Pinto regresará? Copiado!

No, no le puedo garantizar eso, le puedo garantizar que si está libre, conversaré con él y con quien tengo una excelente relación porque lo conozco desde la primera vez que vino. Yo era directivo cuando llegó a Alajuelense y me tocó ir a Barranquilla, Colombia, para que viniera a la Selección de Costa Rica por segunda vez.

Conozco su forma de trabajar, es un hombre exitoso y nos puede dar un modelo de juego y una nueva energía, pero garantizarlo es imposible.

Su nombre siempre suena en Alajuelense y en la Federación. ¿Ya desistió de ser presidente de la Fedefútbol?

No, yo candidatura a la presidencia de la Federación no. Tengo una persona que me parece que sería la idónea y le garantizo que no es Rodolfo Villalobos.

¿Quién sería esa persona y qué piensa de lo que muchos ven como una desafortunada gestión de Rodolfo Villalobos?

En cuanto a esa persona a mí no me corresponde, eso será en su momento el grupo que lo respalde y si él decide ser candidato a la presidencia de la Federación, sabe que tiene mi respaldo y mi cariño y cuando gusta pedirme consejo se lo doy.

De la gestión de la Federación no quisiera hablar mucho. Está a la vista lo que se hace y lo que no se hace. Estoy informado por la prensa. No tengo datos financieros, ni cosas por el estilo. Tal vez algún día de estos tenga acceso a ellos, pero no me corresponde en este momento ese tema.

Alguna gente dice que Alajuelense se convirtió en un club de amigos y que lo maneja un grupo. ¿Usted comparte eso?

Sí, claro, pasó de ser el equipo de su gente a ser el equipo de esa gente. Es jocoso, yo no lo inventé, pero me dicen que recuerde el paseo millonario.

El paseo millonario es que han estado invitando a los asociados a ir al CAR y entonces los pasean por todo el CAR, les muestran qué lindo que está, les dan un café y de almorzar. No me consta, pero me dicen que invitaron a varios periodistas a una buena mejenga y una carne asada por ahí, etcétera.

Repito, la frase que sí me gustó es que estamos pasando de ser el equipo de su gente al equipo de esa gente.

¿Ve factible que Joseph Joseph se acerque a usted y se mantenga en la Junta Directiva?

Él me conoce, hemos conversado en varias ocasiones, francamente y sinceramente. Él sabe y por eso dije antes que es por sus asesores y por eso estamos aquí. Pudimos haber arreglado las cosas sin la conferencia de prensa, de una manera más amigable, pero digamos que mi mente y mi corazón y los del grupo, estamos abiertos a un diálogo.

A llegar a objetivos comunes, que al fin y al cabo somos la institución, siempre que se den condiciones como las que hemos hablado. Y lo repito, el fiscal se tiene que ir.

Este grupo antes tuvo oportunidad en la directiva y algunos en redes dicen que es un grupo formado por ‘resentidos’, que salieron de la Junta actual. ¿Qué piensa de eso?

Yo no he salido de la Junta actual. José Cabezas renunció por diferencias, porque consideró que había cosas que corregir y no le daban bola. De los demás que están aquí no necesariamente hay ningún resentido, ni formó parte de ese club de amigos.

¿Cree que esta dirigencia tiene la intención de privatizar el equipo, de pasar a uno o dos dueños?

Hay derecho a pensar todo eso, por supuesto. Mejor lo dijeran de frente y si no, que corrijan el rumbo.

Ustedes en el pasado fueron partidarios del consenso. ¿Hay margen para encontrar un consenso en este momento y si fuera Joseph Joseph, usted u otra persona que sea presidente de Alajuelense, qué es lo más urgente que debe hacer? ¿Por dónde debería empezar a trabajar el presidente de la Liga?

Pedirle la renuncia al fiscal. Eso es lo primero. Estamos totalmente anuentes a buscar un consenso y demás, que acepte nuestra ayuda en la reexpresión de los estados financieros, en eso hay que trabajar. En coordinar las asambleas correctamente, en allanarse a lo que fue notificado para retomar el rumbo jurídico de la institución. Si lo que se quiere es mantener la reforma de estatutos se llama a una Asamblea Extraordinaria y se hace de manera inteligente.

No tengo problema en que haya una solución absoluta y totalmente pacífica. No depende tampoco de que yo tenga que aspirar a un cargo o lo que fuese, pero sí hay condiciones que se tienen que cumplir. En nuestro corazón y en nuestra mente estoy seguro de que todos queremos eso.