Joel Campbell confirma conversaciones con Alajuelense y Saprissa

Después de doce años en el extranjero y a las puertas de jugar la final de la Liga de Campeones de Concacaf entre el León de México y Los Ángeles FC de la Major League Soccer (MLS) de Estados Unidos, Joel Campbell confirmó que regresar al fútbol nacional es una prioridad para él, ahora que finaliza su contrato con el equipo mexicano.

El futbolista concedió una entrevista a ESPN y aseguró que está muy tranquilo con el paso que dará.

El mes anterior, La Nación informó que un retorno de Campbell era muy posible, más que todo por un tema familiar.

Así lo ratificó el futbolista de 30 años y confirmó lo que se habla desde hace unos días en los corrillos del fútbol: Joel Campbell debe decidir si jugará con Saprissa o con Liga Deportiva Alajuelense.

“Yo siempre lo dije, nunca he mentido en ese aspecto, siempre dije cuál era mi primera opción, pero tampoco cerraba opciones a los demás equipos. Siempre dije que iba a ser mi primera opción, pero no que me cerraba a otros equipos. Al final, en el fútbol pueden pasar muchísimas cosas. No sé qué pueda pasar, pero si yo soy fiel a lo que digo, pienso y siento, estoy tranquilo con eso, vamos a esperar a ver qué pasa”, respondió Campbell a ESPN, cuando le consultaron si la ‘S’ es su primera opción.

También reveló que en el acercamiento con los morados, él dio el primer paso. Eso fue en enero de este año.

“Pero eso siempre ha estado ahí, eso no se niega, pero también con los otros equipos que se han mantenido al pendiente de mí. Es algo que yo agradezco. Con base en lo que me hagan sentir, tomo mis decisiones”

”Mi decisión no tiene nada que ver con factores raros o así, son decisiones que voy a tomar por lo que me hagan sentir. Eso es lo importante”.

Sobre Alajuelense, aseguró que los rojinegros tienen un proyecto bueno y que él siempre le ha tenido ese aprecio al club, porque ahí jugó tres años cuando era pequeño.

“Siempre lo he dicho, nunca lo he escondido, le debo un respeto, porque pasé momentos muy especiales ahí. Son recuerdos importantes de cuando era niño. Recordarme de ese sacrificio que hacía con nueve años, ir a entrenar solo desde Desamparados hasta Alajuela”.

Joel Campbell expresó que tiene “una linda relación” con Joseph Joseph, al igual que con Juan Carlos Rojas y Jafet Soto.

“Siempre he sido una persona neutral, he sido una persona sincera, con mis sentimientos con el equipo que apoyo. Nunca he mentido con ello”.

Reiteró que sostiene conversaciones con los clubes que hoy están en la disputa del campeonato nacional.

La Copa Dallas sacó esta fotografía del baúl de los recuerdos, pues Joel Cambpell fue campeón de ese torneo con Alajuelense cuando el futbolista tenía 12 años. (Copa Dallas)

“Tengo esa bendición, posibilidad de ir a cualquiera de las instituciones más grandes del país. Obviamente a la que no vaya, no voy a ser tan querido; eso es normal, es parte del fútbol, pero cuando llegue el momento de decisiones, cuando se den cuenta de todo, ahí veremos”.

Pero también tiene algunas opciones de mantenerse como legionario. Es algo que está analizando muy bien con su familia. Quiere que la decisión sea la correcta.

“Pronto estaré comunicando la decisión, pero, estoy muy tranquilo con la decisión que voy a tomar, estoy muy contento con el paso que voy a dar”.

No quiso responder de manera directa si hoy está más cerca de Alajuelense que de Saprissa.

Cree que no tiene nada que ver el hecho de que Joseph Joseph pareciera un tanto nervioso cuando se le pregunta por este jugador en particular, ni porque algunos medios de comunicación informen que todo hace indicar que el futuro inmediato de Campbell se aleja de Tibás.

“Eso no tiene nada que ver, no es estar más cerca de uno o el otro. Los dos importantes han tenido conmigo las puertas abiertas y nunca he escondido con el uno u otro cómo están las cosas. Las cosas están ahí, ya pronto veremos qué pasa, si jugaré en Costa Rica o me quedo afuera un tiempo”.

Joel Campbell también tiene gratos recuerdos de Saprissa. Fotografía: Archivo

Hoy, su prioridad pareciera que es un retorno al fútbol nacional.

“Puede decirse que sí, es un tema más global, es un tema de negocios, familia, yo no me meto tanto en la burbuja del fútbol. Es algo complicado de entender porque la burbuja del fútbol es muy engañosa, cuando te encuentras la realidad de lo que es la vida normal, ahí es cuando se lleva los golpes que da la vida. Yo he sido muy cuidadoso con eso”.

”No me gusta involucrarme tantísimo, hay cosas más importantes fuera que el fútbol, hay que estar al margen de eso, el fútbol me ha dado muchas cosas, las aprovecho, pero no me dejo cegar por ese círculo, esa burbuja, no es normal, lo que vive un jugador, así como yo que gracias a Dios he jugado en la élite, eso no es normal”.

Joel Campbell también dijo en ESPN que la decisión no la tomará hasta después de la Copa Oro, porque “cuando voy a la Selección no es para promoverme. Me encanta estar ahí, me encanta ir, estar con ellos, voy a disfrutar, no voy pensando en lo que vaya a pasar. Pienso en el equipo, en que todo salga bien; es lo importante”.