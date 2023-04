Guadalupe FC se niega a morir y se apodera de la ambición que antes tenía Puntarenas FC

Guadalupe FC no está muerto, en realidad encontró vida en Puntarenas y es que el gane que consiguió en el Lito Pérez puede marcar su permanencia en la Primera División. No es ser exagerado, es que si los guadalupanos caían o empataban una vez más, el golpe anímico podía condenarlos.

A las ganas, la entrega y el buen despliegue táctico que venían mostrado los dirigidos por Fernando Palomeque, le urgían tres puntos. Fue justo lo que lograron y se dio de manera agónica; con el 2 a 1 cortaron nueve compromisos al hilo sin triunfar (seis derrotas y tres empates).

El juvenil de Guadalupe FC, Steven Cerdas, marcó el golazo que le dio el gane a su equipo, ante el Puntarenas FC. (Guadalupe FC)

Además, lo más importante de todo para Palomeque y los suyos era acercarse a Guanacasteca, en la lucha por no perder la categoría. Justamente fue esta la razón de un festejo por todo lo alto y es que aunque siguen en el fondo de la acumulada, ahora están a un solo punto de la ADG (29 unidades contra 28).

Incluso, esta celebración se dio de la mano de juveniles, primero fue Adolfo Feoli, quien ratificó que es un buen talento y concretó por segundo partido consecutivo (minuto 45+2). Mientras que otro futbolista con cara de niño, Steven Cerdas, fue quien consiguió un golazo para sellar el gane en el 85′.

“Es algo que veníamos buscando desde hace varios partidos, nos urgía ganar y este es un desahogo para todo el equipo por lo que estamos viviendo. Se me da bien pegarle, llevo una de una y estoy muy feliz de aportarle al grupo”, analizó Cerdas, quien dedicó el tanto a su compañero, Marco Meneses, señalado por su horror en el tanto de Jurguens Montenegro (77′).

La ambición de Guadalupe es total y es que hasta volvieron a creer en sí mismos. Todo lo contrario del PFC, que hoy por hoy no es ni la sombra del que clasificó en el certamen anterior.

Lo de los chuchequeros es complejo de entender, porque por lapsos juegan bien, sin embargo, como ya no pelean ni arriba, ni abajo, al parecer bajaron los brazos y navegan en la nada.

“Estamos tristes por la derrota, hicimos un buen juego, pero no aprovechamos lo que tuvimos. Ahora hay que tratar de levantar esto, no queda de otra. Felicito a Guadalupe, ellos hicieron un buen trabajo, aprovecharon las que tuvieron y nosotros no. Los líderes debemos levantar esto y debemos competir”, comentó Jurguens Montenegro.

Ficha del juego: Copiado!

- Puntarenas FC: 1 Copiado!

Titulares: Guido Jiménez, Asdrubal Gibbons, William Fernández, Kevin Vega, Kliver Gómez, Mauricio Montero, Yoserth Hernández, José Miguel Cubero, Jurguens Montenegro, Berny Burke y Anthony Hernández. DT. Géiner Segura.

Cambios: Krisler Villalobos (Vega, al 46′), Rodrigo Garita (Hernández, al 57′), José Eduardo Leiva (Montero, al 57′), Keylor Ramírez (Hernández, al 68′) y Kevin Sancho (Burke, al 80′).

- Guadalupe FC: 2 Copiado!

Titulares: Caleb Arroyo, Lautaro Ayala, Marco Meneses, Andrey Mora, René Miranda, Eduardo Juárez, Néstor Monge, Fabrizio Ramírez, Jossimar Pemberton, Jostin Daly y Adolfo Feoli. DT. Fernando Palomeque.

Cambios: Andy Reyes (Miranda, al 28′), Jorkaeff Azofeifa (Ramírez, al 46′), Steven Cerdas (Monge, al 66′) y Baruc Ochoa (Feoli, al 81′).

Goles: 0-1 (45+2′): Feoli. 1-1 (77′): Montenegro. 1-2 (85′): Cerdas. Árbitros: Juan Gabriel Calderón con Andrés Arrieta, Osvaldo Luna y Brayan Cruz. Estadio: Lito Pérez, 7:30 p. m.