El único periodista que pronosticó el Cartaginés campeón es un seguidor de Alajuelense reconocido

No tiene problemas en dar a conocer sus colores y tampoco es nuevo decir que es seguidor de Alajuelense; al final, es el equipo que le gusta a la mayoría de sus familiares y se lo inculcaron desde niño. Sin embargo, Luis Enrique Bolaños, periodista de TDMás, no se deja dominar por el fanatismo y ante todo, es un profesional apasionado del fútbol y la historia. Es más, fue el único que puso a Cartaginés campeón, en el tradicional ejercicio de pronósticos que realiza La Nación, previo a cada campeonato.

En enero del 2022, cuando aún no rodaba la pelota, 53 periodistas de 19 medios informativos distintos emitieron su criterio y ubicaron a los clubes del 1 al 12, siendo el 1 el monarca y el 12 el descendido. Por más que en esta dinámica participan también comunicadores que abiertamente aceptan ser brumosos, solamente Bolaños se inclinó por los blanquiazules.

Un 58% de quienes se atrevieron a vaticinar (31 de 53) colocaron al Herediano como el gran favorito a alzar la copa, Saprissa apenas tuvo 11 votos para colgarse la medalla de oro y la Liga tan solo 10. La lógica decía que el Team tenía el plantel y el cuerpo técnico necesario para le bicampeonato. Ante esto, ¿por qué Luis Enrique apostó por un club que tenía 81 años sin dar la vuelta?

“Puedo asegurar que no fue una ocurrencia. Uno suele irse por la lógica que dicta nuestro fútbol a la hora de que le piden un criterio para estos sondeos, pero sentí que Cartaginés tenía muy buen entrenador, que la llegada de Marcel Hernández potenciaba al equipo y también contaban con jugadores de mucha experiencia y calidad, como Michael Barrantes y Allen Guevara. Al final, era un pronóstico y tampoco es que podía firmarlo, pero sí consideré que era un momento en el que no era descabellado que el Cartaginés saliera campeón”, comentó.

Pronósticos de la prensa para el Torneo de Clausura 2022 53 periodistas de 19 medios informativos distintos participaron en consulta de La Nación FUENTE: ELABORACIóN PROPIA || INFOGRAFÍA / LA NACIÓN.

“Veo como una anécdota que yo siendo de la Liga fuera el único que puso a Cartaginés campeón y acerté. También me pasaron algunas coincidencias, como que unos días antes de la final me puse a ver un trabajo con mi hijo y esposa que hice hace 15 años sobre la maldición del muñeco y se me ocurrió decirles a ellos que Cartaginés iba a ser campeón. Incluso, también hice un trabajo del ascenso del Cartaginés en 1983, lo publiqué un 6 de julio del 2021 y un año exacto después ganaron el título. Tengo mucho amigo cartago, deseaba mucho que fueran campeones, tal vez no en el cómo (ante Alajuelense), pero sí en que se diera”.

En esta ocasión, la gran mayoría sí visualizaban al conjunto de la Vieja Metrópoli en semifinales, pese a que venía de dos torneos sin clasificar. No obstante, por más que contaba con un buen conjunto, jamás se le daba como favorito.

Bolaños confesó que conforme avanzaba el certamen, revisaba la lista que había enviado y aunque meditó su proyección, también se vio muy sorprendido el día de la gran final.

Luis Enrique Bolaños, periodista de TDMás, no tiene problemas en reconocer que es seguidor de Alajuelense, pero esto no afecta su profesión.

“Conforme fue avanzando el torneo y empecé a ver al Cartaginés en zona de clasificación y siendo protagonista, fui viendo como una posibilidad que se diera el título del Cartaginés y tenía pendiente que yo lo había puesto como campeón. No es que estaba deseando que sucediera, porque para nadie es un secreto que no soy seguidor de Cartaginés, todo el mundo sabe cuál es mi equipo y no me voy a subir en la carroza de la victoria ahora. Hice la predicción porque consideraba que era posible y que tenían lo necesario para acabar con esos 81 años sin títulos”, manifestó.

Corazón dividido

Luis Enrique Bolaños es un apasionado de la historia y los datos, así que es claro en que quería ser testigo de algo sin precedentes en su vida, como lo era un título del Cartaginés, aunque nunca imaginó que sería frente a Alajuelense, el club que le gusta.

En realidad, acepta que al terminar el partido de vuelta de la gran final del Torneo de Clausura 2022 en el Morera Soto sintió un poco de nostalgia por sus familiares y amigos rojinegros, pero rápido digirió el trago amargo y recordó que era un afortunado en presenciar un acontecimiento de tal magnitud.

El Cartaginés ofreció su título de campeón a la Negrita el pasado viernes 8 de julio. Los brumosos hicieron historia al ganar luego de 81 años de sequía. (Rafael Pacheco Granados)

“Con amigos liguistas siempre hablábamos de que cuando Cartaginés fuera campeón, ojalá no lo hiciera ante la Liga. Igual, en el sondeo de La Nación tan siquiera puse a la Liga de segunda, lo admito. Dejando la parte periodística de lado y hablando desde la parte humana, porque todos los periodistas tenemos equipo, pues fueron sentimientos encontrados. Por un lado dije que muy bueno por Cartaginés y por otro es vivir la contrariedad de que fue contra el club que uno ha apoyado toda la vida”, recalcó Bolaños.

Así mismo aseguró que “ser aficionado de la Liga, Saprissa y también de Herediano en la última década es muy fácil, pero ser aficionado del Cartaginés es completamente otra cosa. En realidad me hubiera gustado estar en Cartago el miércoles o los días posteriores, para ver la alegría de la gente y de buenos amigos que respeto y que le transmiten a uno cosas que no se pueden ni entender. Como aficionado al fútbol, el dolor de la derrota se me pasó rápido. A los que nos gusta la historia nos sentimos privilegiados de ver algo así”.

No hay duda que para el ejercicio de pronósticos que se realizará previo al Apertura 2022 más de uno se lo pensará mejor y tendrá en mente al Cartaginés, un club que se quitó de encima el peso tan grande con el que cargaba y ahora promete que sí peleará de tú a tú con todos para que no pasen otros 81 años hasta dejarse otro campeonato.

