“Ahora el que queda líder general no les da absolutamente nada. Obviamente Saprissa siempre busca el liderato, este campeonato con un cambio de entrenador no es sencillo. Roy viene acá con la mejor disposición, nosotros estamos intentando acoplarnos a la idea de él, pero no es fácil, la gente tiene que entendernos un poquito también, a mitad de camino, cuando se hace cambio de entrenador, es complicado. Pero aquí no vamos a poner excusas, las cosas son así y lo que sí podemos decir a la afición es que vamos a intentar llegar a finales, clasificar y pelear por esa 36″, añadió.