Como no es un secreto hace tres años salí de la función pública, entonces el espacio dentro de la oficina me da más tiempo de vincularme a algo que me gusta y me apasiona. Estar en una institución que a uno le gusta es muy bonito, además que me encanta ir al estadio. Esto para mí es un distractor y privilegio, es un honor ayudar al equipo que siempre he amado. Es la provincia de mi familia, toda mi gente es de Limón, mucho de lo que he logrado me lo dio Limón. Siempre tuve un cariño por el equipo, tuve un pasado saprissista pero nadie es perfecto, al final lo morado se quitó. Soy socio de Saprissa para ver a Limón.