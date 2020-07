“Sigo esperando si hay alguna opción en Primera División, se han tocado puertas pero nada concreto. Hay una opción en Segunda División con Uruguay de Coronado, hay mucho interés por parte de ellos. Yo siento que la carrera mía ha sido muy bonita, en los equipos que he estado he sido regular. En Heredia jugué 12 años, tres con Santos y dos con San Carlos; siempre he sido titular, me he mantenido jugando, tengo más de 400 partidos. Ser jugador constante no es fácil, tal vez uno no sea de lo más sobresalientes pero trato de hacerlo bien”, explicó.