La posición de delantero centro en la era del Paté no ha sido siempre sinónimo de goleador; por ejemplo, en el último certamen el futbolista que logró conquistar las redes no fue un atacante, sino que por el contrario fue un mediocampista. Christian Bolaños no solo se consagró como el hombre celebración morado, sino que también dominó el goleo nacional con sus 18 dianas.