Cartaginés insiste y prueba otra vía para ganar puntos sobre la mesa

Cartaginés recibió un portazo por parte del Comité de Competición, ante su solicitud para que le adjudicaran los puntos del juego ante Grecia (1 a 1, en la fecha 21), pero esto no hizo que los brumosos se quedaran con los brazos cruzados, sino que este mismo miércoles probaron por otra vía.

Los blanquiazules ahora presentaron un Recurso de Revocatoria con Apelación en Subsidio ante Competición, para que se valore lo que consideran “múltiples irregularidades” en un choque que debió realizarse el sábado en el Rafael Bolaños y se disputó el domingo por la lluvia, la rayería y no contar con iluminación avalada.

Cartaginés clasificó a semifinales luego de igualar 1 a 1 ante Grecia, en la fecha 21 del Clausura 2023. Este duelo estuvo marcado por la polémica y tuvo que reprogramarse.

“Lo que Competición nos dice del primer documento que presentamos es que no procede, porque no nos habían adjudicado los puntos, pero nosotros no planteamos un recurso inicialmente, fue una solicitud. Ahora el recurso está puesto y deberían reunirse antes de la fecha 22, por la relevancia de lo que se juega”, comentó Jeison Solano, encargado de prensa de los centenarios.

El conjunto de la Vieja Metrópoli también solicitó que el recurso sea valorado este mismo jueves, en una sesión extraordinaria.

“En este recurso detallamos todos los puntos en los que creemos que todo estuvo mal, para ese juego contra Grecia. Se programó a las 4 p. m., sin tener el aval de Licencias para un partido de Primera División en esas condiciones, Grecia también debía verificar que se cumplían los requerimientos, sumado al estado del terreno de juego, que está estipulado en el reglamento de Licencias”, añadió Solano.

Y es que por más que Cartaginés hizo una primera solicitud de puntos desde el mismo domingo, fue este miércoles al final de la tarde cuando le respondieron que no procedía.

El Comité expuso que los brumosos pidieron los tres puntos sin que tan siquiera se asignara primero lo correspondiente al empate, por lo que no cumplieron con el debido proceso.

“Competición nos respondió que lo que debemos hacer es un recurso de revocatoria, que ya lo presentamos este mismo miércoles. Luego de que se nos presentó el acta de adjudicación de puntos hicimos el recurso de revocatoria con apelación en subsidio, que ahí viene el recurso como tal solicitando los puntos”, detalló el encargado de prensa de los centenarios.

Tocará esperar para conocer qué decide el Comité y si finalmente se reúnen antes de que se realice la fecha 22. Lo cierto es que si los blanquiazules ganan este reclamo, aún tendrían posibilidades de pelear por el segundo puesto en la última jornada y estarían más cerca de clasificar a la Copa Centroamericana de Concacaf.

Actualmente los dirigidos por Paulo César Wanchope son terceros con 37 unidades, mientras que Alajuelense es segunda con 41.

Los de la Vieja Metrópoli apuntan a que llegarán hasta las últimas consecuencias. Mientras esto se resuelve, al menos ya recibieron el permiso para utilizar de nuevo el Fello Meza, luego de que el Comité de Licencias les levantara el veto. El domingo serán locales en su casa, ante el Sporting FC, a las 3 p. m.