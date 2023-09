Byron Bonilla, símbolo del Real Estelí, sobre el chance de eliminar a Saprissa: ‘Sería inolvidable’

Byron Bonilla es consciente del golpe que le dio el Real Estelí al Saprissa al vencerle 1 a 0 en la ida de los cuartos de final de la Copa Centroamericana.

El exjugador del Saprissa, del Cartaginés y Sporting, entre otros clubes, fue enfático en que se hizo una hazaña al imponerse a los tibaseños, no obstante la meta todavía no ha sido alcanzada: pasar a semifinales.

Byron contó que en Nicaragua la gente está feliz, sin embargo ellos deben mantener su ambición intacta porque falta lo más difícil de la serie: defender la ventaja en el estadio Ricardo Saprissa, el próximo miércoles a las 6 p. m.

“La verdad la gente está muy ilusionada, estamos contentos, hicimos una hazaña, pero sabemos que faltan 90 minutos, los más difíciles, sabemos que no es imposible, pero es bien difícil y vamos por ese reto”, afirmó en entrevista con La Nación.

Bonilla explicó que previo al primero partido hicieron un estudio muy amplio sobre las fortalezas de Saprissa.

“No lo hicimos perfecto, pero sí muy bien. Respetamos mucho a Saprissa pero no dejamos de hacer lo que debíamos, no abandonamos nuestro estilo y dimos hasta donde ya no dábamos”, externó.

Las palabras de Byron refuerzan la actitud que tuvo cuando fue sustituido en los minutos finales del juego, cuando con su mano derecha golpeó con fuerza su pecho y empezó a motivar a sus compañeros que iban a ingresar.

“No todos los días se juega contra Saprissa. Cuando me tocó a salir, era pidiendo que metieran, les decía que metieran huevos porque el partido estaba duro”, destacó.

La visita al Ricardo Saprissa la valora como compleja, dura, pero también ilusionante ante la posibilidad de que el estadio viva un ambiente único.

“La verdad es que va a ser complicado, tenemos un rival difícil, esto no se ha acabado, debemos tener paciencia, sabemos que será un infierno, creo que contra nosotros estarán emocionados y debemos jugar con eso”, especificó.

Byron explicó que su llegada al balompié nicaragüense se dio luego de que no recibiera propuestas de equipos grandes en Costa Rica, además de una muy buena oferta de parte del Estelí.

“Aquí la solvencia económica es muy buena, acá se compara con los grandes de allá. De hecho desde mi primera vez que me llamaron a la selección de Nicaragua en 2016, el Tren del Norte se me acercó, aunque no lo creas me buscaban, el presidente me llamaba, hasta que se dio”, declaró.

Por último el extremo dijo que él considera que el Estelí en Costa Rica estaría peleando en la parte alta de la clasificación, ya que su organización es totalmente profesional y marca mucha diferencia.

“Sé qué equipo tenemos, tenemos una administración, estructura muy buena. Este es un equipo muy grande y consideramos que pelearíamos entre los primeros cuatro, si estaríamos en la parte alta de una posible clasificación en Costa Rica”, finalizó.

El Real Estelí invitó a toda la colonia nicaragüense en el país a que se acerque al Ricardo Saprissa para apoyar.