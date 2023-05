Alajuelense rompió el silencio con primera salida oficial del equipo

Alajuelense rompió el silencio después de casi dos días de duelo, luego de su fallido intento por ser campeón en el recién concluido Clausura 2023, que quedó en manos de su archirrival.

Lo hizo con el anuncio oficial de la salida de Antonio Solana. Aunque se sabía que su desvinculación del club estaba decidida por mutuo acuerdo, no es hasta ahora que se comunica. Tras eso, vino la primera salida de un jugador.

Se trata del contención Dardo Federico Miloc, quien cuando llegó al club había causado muy buena expectativa entre la afición.

Dardo Miloc tan solo estuvo un torneo corto con Alajuelense. El argentino es el primer futbolista en irse de la Liga. (Prensa Alajuelense)

Tenía mucha experiencia en la Primera División de Argentina y eso hacía que se creyera que sería un futbolista muy distinto en el campeonato nacional. Sin embargo, en Alajuelense, nunca logró tener la regularidad que se esperaba y que él mismo pretendía.

La mayoría de veces fue suplente y, quizás, lo que más lo afectó es que el sistema de juego de Andrés Carevic no es con un contención nato.

Dardo Miloc apenas sumó 602 minutos con Alajuelense, repartidos en 21 partidos, de los cuales, solamente en cuatro ocasiones fue titular.

Decisiones pensadas Copiado!

En la Liga no querían tomar decisiones al calor del momento y necesitaban ese margen de pausa para reacomodar piezas y terminar de definir qué es lo que pretenden para intentarlo otra vez.

Así lo decidió la dirigencia, aunque también es cierto que desde el mismo domingo en el que los rojinegros perdieron al Gran Final contra Saprissa en Tibás, el directivo Federico Calderón dejó claro que “vendrán cambios”.

“Somos el equipo que más finales ha disputado en los últimos años y hemos ganado solo una de las últimas finales. Nos falta trabajar más, algo estamos dejando de hacer, definitivamente. Tenemos muchas finales y solo una alcanzada”, expresó Federico Calderón en ese momento.

También indicó que después de un torneo, la parte deportiva entra en valoración y eso incluye a todos los jugadores.

“Oportunamente estaremos informando cuáles cambios habrá. Vienen cambios dentro de la administración deportiva, vienen jugadores, hay algunos jugadores que salen, pero eso en su momento”.

Dijo que históricamente, Alajuelense “no es de salir a ladrar, de salir a golpear la mesa, de salir a gritar. Nosotros tomamos las decisiones con calma, con respeto a las personas que están en la institución”.

También indicó que para el próximo torneo que empieza en dos meses “tenemos que venir más fuertes y ajustar lo que nos está faltando para ser campeones”.

“El estilo, la esencia del liguismo, de toda una vida, no de esta Junta Directiva, sino de todas las Juntas Directivas es tomar las decisiones y hacer los cambios que haya que hacer en casa, con el respeto de la gente. No imitamos a otros clubes, que lo que salen es a ladrar, a golpear la mesa, no, no, ese no es el ADN de la Liga”, insistió.

Como capitán del equipo, Giancarlo González también respondió a una consulta el domingo anterior sobre los cambios que siempre se dan en un club cuando acaba un campeonato.

“Son situaciones a las que uno como jugador está expuesto, que ya sabe que se metió en este deporte, no solo en este, también en béisbol, en baloncesto, en cada ventana de transferencias uno está expuesto a cambiar de club, a ir a uno u a otro. Ya hay personas encargadas en eso y esperamos que hagan de la mejor manera su trabajo para que esta Liga se fortalezca cada día más”, aseguró Giancarlo González.

Además, dijo que tampoco se pueden confundir las cosas, porque él es capitán, pero no pone ni quita jugadores, ni a nadie en el cuerpo técnico o en la Junta Directiva.

“Hay límites y yo respeto esos límites. Mi deber como capitán es que cada jugador que llegue al club, que esté en este camerino se tiene que entregar al máximo y se tiene que identificar con los valores que tiene este club. Ese es mi deber como capitán, sea fulanito, Juan o mengano”.

”Yo no pongo ni quito a nadie acá y esperamos que tomen las mejores decisiones desde el punto que ellos lo vean para reforzar al equipo”.

Aparte de que son compañeros, son colegas y que no quisiera que nadie se quede sin trabajo.

“Cada uno es un ser humano, hay una familia, hijos y cosas que tal vez la gente no ve. Ese no es mi estilo, yo no digo ni pongo nombres ahí, simplemente mi deber como capitán es de las puertas para adentro del camerino”.

Si desea unirse al canal AlajuelenseLN en Telegram, aquí encontrará el enlace directo.