Alajuelense busca al sustituto de Antonio Solana

Alajuelense continúa con cambios en su esquema de trabajo y pronto tendrá nuevo director deportivo, pues Antonio Solana no seguirá. (Rafael Pacheco Granados)

Liga Deportiva Alajuelense vive una reestructuración administrativa y deportiva.

Primero fue la decisión de cambiar a quien comandó la gerencia general por los últimos dos años y sumar en el proyecto a Ricardo Chacón como gerente general, puesto que ocupó Rodolfo Víquez.

Ahora la decisión de cambio va por el área deportiva. La dirigencia y Antonio Solana se dieron la mano desde hace unos días. El club y el español acordaron tomar caminos diferentes a partir del momento en el que se acabe este torneo.

A lo interno del club no tenían tan claro si era conveniente que la noticia se diera a conocer en este momento o esperarse a que concluyera el Clausura para no generar ruido, tratando de que todos estén concentrados en el cierre del torneo, sin distracciones.

Lo cierto del caso es que Solana dejará su puesto una vez que termine este Clausura 2023.

Fuentes a lo interno de Alajuelense expresaron que al español le costó acoplarse en temas personales y familiares a vivir lejos de su país.

A la vez, la Junta Directiva también consideró oportuno un cambio de dirección.

El granadino llegó al club rojinegro en el mes de setiembre del 2022, luego de que Agustín Lleida dejara el equipo manudo para tomar un reto en España con el Real Oviedo.

Sin embargo, ocho meses después, Solana y Alajuelense decidieron tomar caminos diferentes.

Paso discreto Copiado!

La cabeza del área deportiva manuda fue de poco hablar.

Su contacto con los aficionados por medio de la prensa fue escaso y, para inicios de este campeonato, su idea era que el equipo tuviera una cantidad importante de jugadores formados en liga menor.

Empero, ese estilo de aparecer poco no le disgustaba a buena parte de la afición. Fue algo que el liguismo le rescató a él y en su momento le cuestionó a Lleida.

Pero de primera entrada, él había advertido que el director deportivo no tenía por qué ser famoso.

Días después de que asumió funciones, Antonio Solana fue presentado de manera oficial.

Fue su primer contacto con los medios de comunicación y ahí indicó que aparecería públicamente tan solo cuando fuese necesario.

Contó entonces que esa es su manera de ser, pero que también tiene ese estilo porque en Europa es hábito y costumbre que el director deportivo trabaja en las sombras.

“Eso no quiere decir que yo no esté accesible a todos ustedes (periodistas), pero entiendan que no voy a estar todas las semanas haciendo comentarios, porque eso le corresponde al cuerpo técnico, al entrenador, a los jugadores”, advirtió Antonio Solana en octubre pasado.

Dijo que si llegado el momento, hay que presentar a algún jugador, como fichaje o renovación, ahí estaría.

Así pasó cuando ya tenía todos los refuerzos para este Clausura 2023, cuando acompañó en la sala de prensa del Centro de Alto Rendimiento (CAR) a Suhander Zúñiga, Ángel Tejeda, Carlos Martínez, Dardo Miloc y Juan Luis Pérez.

“Sí soy de trabajar en la sombra, el director deportivo no tiene por qué ser famoso. Los que tienen que ser famosos son los jugadores que meten los goles, el cuerpo técnico y el entrenador”.

Pocas apariciones Copiado!

Antonio Solana acompaña al equipo a todos los juegos, pero apareció de nuevo cuando Alajuelense convocó a la prensa a un Media Day (día de medios), con el propósito de que se conociera más cómo es que opera la Liga desde adentro.

Después de eso, el español conversó con La Nación y con Radio Columbia en Estados Unidos, antes del juego de Alajuelense contra Los Ángeles FC, en la Liga de Campeones de Concacaf.

El equipo se había desdibujado por completo contra el campeón de la MLS en el Morera Soto. La Liga cayó por 3 a 0 en su casa.

Antes de volar a Los Ángeles, el cuadro a cargo de Andrés Carevic perdió también en el reducto manudo contra el Santos de Guápiles.

Había mucha molestia y decepción. Todo era criticable en Alajuelense, hasta que los jugadores sonrieran cuando les tomaban fotografías en el aeropuerto.

En medio de eso, Solana atendió a los dos medios presentes en Los Ángeles y negó que hubiese crisis en la Liga.

“Para nada es crisis y para nada es alarmante”, afirmó Antonio Solana a pocas horas de que Alajuelense se enfrentara a Los Ángeles FC, un partido que el equipo costarricense ganó por 1 a 2, pero que le resultó insuficiente para avanzar en Concachampions.

La siguiente ocasión en la que Solana conversó con la prensa fue tras un golpe duro para la Liga, luego de perder el clásico en el Morera Soto por 2 a 0.

“La única forma de revertir situaciones es seguir trabajando como se está haciendo, seguir trabajando durísimo, con mucha responsabilidad, seguir trabajando con reflexión y le puedo garantizar al aficionado que la tristeza es nuestra, en el camerino, jugadores, cuerpo técnico, yo mismo, todos tenemos la tristeza de perder un clásico”, afirmó Antonio Solana en ese momento.

¿Está en riesgo el puesto de Andrés Carevic? Esa fue una consulta que recibió tras el clásico.

“Para nada, hay confianza plena en el cuerpo técnico y la confianza plena en la plantilla. Los análisis se hacen siempre al final del campeonato. El camino que se está llevando es el adecuado y tenemos plena confianza, no hay ningún tipo de duda”, respondió el español.

También expresó que propiamente en ese duelo ante Saprissa, en todas las fases y en todos los momentos del juego “hemos sido muy superiores”.

E insistió en que a lo interno de la Liga están convencidos de que “este es el camino que tenemos que seguir”.

Los cambios Copiado!

Alajuelense ya consiguió su clasificación a las semifinales del Clausura 2023. Viene el cierre del torneo y la culminación de esta etapa de Antonio Solana como director deportivo de los rojinegros.

Esa estafeta la asumirá otra persona y la Liga anda en busca de quién será el más indicado.

Con Joseph Joseph como presidente se ha visto en los últimos días un estilo de repatriar a liguistas que sus compañeros de Junta Directiva y él mismo creen que pueden aportar en el club. Al final, está haciendo su propio equipo de trabajo.

Sucedió con Ricardo Chacón como gerente general; también pasó con Aquiles Mata de vuelta como asesor legal del club y la incorporación de Marco Vásquez en el área de comunicación, como vocero oficial de Alajuelense.

Si desea unirse al canal AlajuelenseLN en Telegram, aquí encontrará el enlace directo.