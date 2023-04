Alajuelense suma dos dirigentes de peso para sacar adelante su plan estratégico

La dirigencia de Liga Deportiva Alajuelense sigue trabajando tras bambalinas a paso acelerado para poner a caminar el nuevo plan estratégico de la junta directiva que encabeza Joseph Joseph y para eso se suman dos “fichajes” en la dirigencia que son de la casa.

A la llegada de Ricardo Chacón, dada a conocer por La Nación, ahora se suman Marco Vásquez, para remar en el área de comunicación junto al dirigente Federico Calderón, y también el abogado Aquiles Mata, reconocido abogado que se sumará a la comisión legal del club.

Tanto Vásquez como Mata suman poco más de dos décadas de experiencia en el equipo rojinegro, tras ocupar en épocas anteriores cargos en la junta directiva.

“Acudo a un llamado de la institución que me ilusiona. Creo que todos los que estamos involucrados alrededor del club tenemos que tratar de poner un grano de arena. Joseph se me acercó y conversamos; ahora me pongo a las órdenes de la dirigencia para lo que viene, estoy muy contento.

Marco Vásquez es un reconocido actor de Alajuelense. En sus últimos 25 años fue gerente general, dirigente y también estuvo a cargo de la comisión de comunicación por muchos años. (Rafael Murillo Rodriguez)

“Alajuelense genera noticias todos los días y es un trabajo nada sencillo, es un reto. A partir del 1°. de mayo iniciaremos de manera formal, pero desde ya hemos ido dando pasos. Desde poco antes de 1998 inicié en una comisión de comunicación y luego fui dirigente con todos los presidentes desde entonces”, explicó Vásquez.

Por otra parte, Aquiles Mata considera que en Alajuelense hay siempre momentos en el que “algunos directores técnicos” eligen quiénes podrían estar cerca de una junta directiva y siempre las decisiones son respetables.

En los últimos seis años él estuvo un poco retirado de la escena dirigencial y ahora acude al llamado de Joseph Joseph.

“Muy contento, en los últimos años he estado cercano pero sin estar formalmente vinculado. Joseph me buscó primero para ser parte de la junta directiva, pero en esta ocasión el tiempo no me lo permitía, y ahora conversó conmigo para que le ayudara en la comisión legal y su vocería y con gusto les brindo una mano.

“La Liga es una familia, en ocasiones estamos, en ocasiones estarán otros. Ahora hay un grupo de personas que tienen experiencia y recorrido dirigencial y con gusto les brindaré mi asesoría”, detalló Mata.

La dirigencia manuda fue ratificada por la Asamblea de Socios el pasado mes de febrero, cuando el torneo estaba en curso y desde ya empiezan los cambios en las diferentes áreas de cara a la siguiente temporada.