Alajuelense investigará aparente comentario despectivo de un árbitro hacia Freddy Góndola

Alajuelense decidió hacer de conocimiento público que investigará una situación que generó mucha molestia al considerar que uno de los árbitros asistentes hizo un comentario despectivo contra Freddy Góndola cuando el extremo panameño ingresó al partido en el que la Liga venció 2-0 a Cartaginés.

Quienes estaban en la banca escucharon cuando el guardalíneas le dijo a través de su diadema al central Juan Gabriel Calderón: “Atento con Freddy Góndola porque aunque es malísimo, todas las corre”.

La situación causó mucha molestia en Alajuelense, porque no entienden cuál era la intención de esas palabras.

“Nos enteramos de que hubo una situación en el terreno de juego con uno de los asistentes arbitrales, contra Freddy Góndola. Pareciera que hizo un comentario despectivo para uno de los jugadores y él se molestó. Vamos a investigar el caso”, expresó a La Nación el vocero de Alajuelense, Marco Vásquez.

Dijo que es normal que los árbitros se digan algo entre ellos cuando se va a dar un cambio, pero esta vez, el comentario lo consideran innecesario, desafortunado y hasta irrespetuoso. Y es que al ser un partido a puerta cerrada, como no había gente, se escuchaba todo.

“Se nos informó eso y el mismo equipo nos pidió investigar eso, porque no es correcto que un árbitro emita una opinión y hable mal de un jugador, eso no les corresponde a los árbitros. Cuando Góndola se da cuenta, evidentemente y con razón se molesta. Vamos a ver qué acciones corresponden, porque el respeto debe ser por igual de todas las partes”, aseguró Marco Vásquez.

Además, dijo que esto confirma la urgencia de contar con una Comisión de Arbitraje. De igual forma, en la Liga analizan si envían una queja formal por este caso al coordinador arbitral.

El partido entre Alajuelense y Cartaginés tuvo con árbitro central a Juan Gabriel Calderón. A él lo asistieron Juan Carlos Mora y y Osvaldo Luna. El cuarto árbitro fue Carlos Salazar.

Consultado por La Nación, el coordinador del arbitraje, Jeffrey Solís, dijo desconocer sobre lo denunciado por Alajuelense y añadió que el cuadro rojinegro está en su derecho de pedir una investigación.

“Nosotros hablaremos con el árbitro para ver qué fue lo que sucedió. Ellos tienen su punto de vista y vamos a averiguar qué sucedió. No tengo conocimiento de esto porque en el informe arbitral no está y yo he conversado con los árbitros, pero voy a ponerme en contacto con ellos. Hay que escuchar la versión del árbitro porque siempre existen tres verdades, la tuya, la mía y la que realmente fue”.

* Colaboró el periodista Milton Montenegro