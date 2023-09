Alajuelense vs. Cartaginés en vivo: Leonardo Menjívar podría estrenarse con la Liga

Liga Deportiva Alajuelense recibe al Club Sport Cartaginés en un partido que será a puerta cerrada en el Estadio Alejandro Morera Soto, en horario atípico, a las 8:30 p. m. y donde podría darse el estreno del salvadoreño Leonardo Menjívar en el Torneo de Apertura 2023.

La afición de la Liga tiene muchas expectativas sobre Leonardo Menjívar, pero también provoca que desde suelo cuscatleco estén muy pendientes del día a día de Alajuelense, porque él es la gran esperanza del fútbol de El Salvador.

Los panoramas están claros. En este partido, Alajuelense tiene una clara oportunidad de buscar más ventaja en el liderato, mientras que Cartaginés quiere sumar contra un rival directo para afianzarse en zona de clasificación.

En el caso de Leonardo Menjívar, el extremo salvadoreño quedó debidamente habilitado desde el pasado 8 de setiembre. Ese día, la Liga usó la creatividad para informar esa novedad.

De hecho, habían surgido rumores sobre cómo estaba la situación de él y lo que se decía empezaba a inquietar a los aficionados.

“Ahí andaban algunos memes y me llamaron algunos periodistas para ver si se estaba buscando un documento con la Interpol y yo decía: ‘¿Qué es esta cosa tan detectivesca?’. Pero no, no, no... Él como salvadoreño recibe una certificación de las autoridades de su país, constatando que él no ha pertenecido a ningún grupo delictivo o alguna mara. Eso es parte de las políticas del gobierno del señor Nayib Bukele, me parece que es muy saludable, pero fue simpático, por lo que rondaba sobre eso”, expresó el vocero de la Liga, Marco Vásquez.

Leonardo Menjívar ya está habilitado para jugar con Alajuelense y su estreno podría darse en el partido de este 13 de setiembre contra Cartaginés. (Prensa Alajuelense)

Aparte de Leonardo Menjívar, otro futbolista que ya se reincorporó a Alajuelense es el defensor Juan Luis Pérez, quien viene de marcar un golazo con la Selección de Nicaragua.

El defensor de Alajuelense, emocionó a más de 17.000 aficionados presentes en el Estadio Nacional de Nicaragua con su gol durante el partido en que los anfitriones derrotaron a Barbados 5-1 el pasado lunes, en el marco de la Liga de Naciones de la Concacaf. Aquí encontrará más detalles.

El partido a puerta cerrada en el Estadio Alejandro Morera Soto Copiado!

Quizás no habría sido un lleno completo en el Estadio Alejandro Morera Soto, pero no hay que tener una bola de cristal para imaginar que el partido entre Alajuelense y Cartaginés pactado para este miércoles a las 8:30 p. m. reunía todas las características para que llegara mucho público.

Esta vez no habrá público y pagan justos por pecadores. El mal comportamiento de unos cuantos los afecta a todos.

Se ven perjudicados quienes faltan a cualquier otro lugar antes que al estadio. Esos aficionados tendrán que seguir el juego por televisión, al igual que quienes querían ir a este partido en específico por alguna razón.

Esos aficionados contados con los dedos de la mano que llegan a hacer problemas también metieron en tremendo lío al club, perjudicando a Alajuelense en lo deportivo, en lo económico y hasta en lo administrativo.

Porque quizás usted no ha caído en cuenta de que el Estadio Alejandro Morera Soto también quedó apercibido después del clásico por el lanzamiento de objetos a la cancha. Eso significa que si pasa de nuevo, habrá un veto automático.

La ausencia del público afecta al equipo dentro de la cancha, porque Andrés Carevic siempre reitera que el apoyo de la gente influye mucho en el accionar de los jugadores.

“Para nosotros es difícil, no jugar con nuestra gente, con nuestra afición, que nos ha apoyado fuertemente y que nos hace sentir ese extra que necesita el equipo”, aseguró Andrés Carevic en la víspera del duelo entre Alajuelense y Cartaginés. Más detalles podrá encontrarlos aquí.

Cartaginés fue multado por insultos Copiado!

Algo de lo que tal vez no se ha hablado mucho, pero que también es bueno mencionarlo para que los aficionados reaccionen, es que por lo ocurrido el domingo anterior en el juego entre Cartaginés y Herediano, los brumosos recibieron un castigo.

El Tribunal Disciplinario dictó: “Una multa de ¢105.000 de conformidad con lo establecido en el artículo 74 inciso 1 del Reglamento Disciplinario del Fútbol de la Primera División, por los insultos proferidos por su afición al jugador Luis Ronaldo Araya del Club Sport Herediano”.

Igual que ocurrió el domingo, Alajuelense jugará este miércoles contra Cartaginés con una serie de bajas y el mismo Andrés Carevic dijo que será un partido más difícil de la cuenta por los jugadores que no pueden estar disponibles por selecciones o por lesión.

Sin embargo, cree que nuevamente es una buena oportunidad para esos jugadores a los que les tocará asumir este partido, en el que la Liga buscará afianzarse en la cúspide del Torneo de Apertura 2023.

Un día antes del partido contra Cartaginés, el técnico de la Liga dijo que los jugadores que estaban con sus selecciones se integrarán conforme lleguen y analicen cómo se encuentran, porque “nunca vamos a arriesgar a un jugador que no esté en óptimas condiciones”. Aquí encontrará todo lo que dijo Andrés Carevic.

En la víspera del partido entre Alajuelense y Cartaginés, Paulo César Wanchope confirmó que recupera a jugadores importantes como Christian Martínez y Aubrey David, quienes se encontraban con sus selecciones.

Además, se refirió al hecho de que este duelo en el Morera Soto será a puerta cerrada y dijo que independientemente de que un partido sea de visita o en casa, siempre se quiere tener gente en las gradas.

“No podemos esconder que sí es un factor importante para ellos, un factor que no van a tener, pero de igual forma entendemos la calidad que tienen los jugadores, la calidad que tiene la planilla de Liga Deportiva Alajuelense que es de cuidado. Es un factor, sí, pero no determinante”, mencionó Paulo Wanchope.

El Cartaginés de Paulo César Wanchope tiene 14 puntos en ocho presentaciones en el Torneo de Apertura 2023. (Rafael Pacheco Granados)

“Todos los partidos son importantes, son claves, pero el este miércoles aún más, porque se trata del puntero y queremos acercarnos a ellos”, añadió.

Inclusive, cree que la idea de poder quitarle el invicto a Alajuelense es un aspecto anímico para Cartaginés.

“Queremos acercarnos y ganarle al puntero, a un equipo que va invicto será importante no solo para el grupo, sino para la afición, para la institución. Queremos ser protagonistas y para eso necesitamos dar ese golpe”.

Paulo Wanchope señaló que Alajuelense será un rival ofensivo, que ataca y aunque somete a sus equipos, intentará que con Cartaginés no sea así.

“Queremos contrarrestar eso, que no sea así, o con menos frecuencia. En las dos fases necesitamos ser muy buenos, agresivos en cuanto a ataque y en cuanto a defensa y en las transiciones. Esa es la expectativa que tenemos, con la capacidad de atacar. Tenemos los jugadores, tenemos las herramientas y también ser sólidos a la hora de defender”, destacó.

