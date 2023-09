Andrés Carevic: ‘Nunca vamos a arriesgar a un jugador que no esté en óptimas condiciones’

Igual que ocurrió el domingo, Alajuelense jugará este miércoles contra Cartaginés con una serie de bajas y el mismo Andrés Carevic dijo que será un partido más difícil de la cuenta por los jugadores que no pueden estar disponibles por selecciones o por lesión.

Sin embargo, cree que nuevamente es una buena oportunidad para esos jugadores a los que les tocará asumir este partido, en el que la Liga intentará continuar en la cúspide del Torneo de Apertura 2023.

“Ellos más los chicos de nuestra cantera que están trabajando duro buscando minutos y buscando un lugar. El otro día nos tocó un partido duro contra Grecia y lo pudimos resolver y ganar los tres puntos. Eso es importante para la gente que participó y para los chicos que se integraron al primer equipo”, expresó Andrés Carevic.

Andrés Carevic lamenta que Alajuelense jugará a puerta cerrada contra Cartaginés

Un día antes del partido contra Cartaginés, el técnico de la Liga dijo que los jugadores que estaban con sus selecciones se integrarán conforme lleguen y analicen cómo se encuentran, porque “nunca vamos a arriesgar a un jugador que no esté en óptimas condiciones”.

El sábado 16 de setiembre, la Liga jugará contra Puntarenas FC en el Estadio Alejandro Morera Soto. A ese partido podrá volver la afición.

- ¿Cómo marcha la evolución de Michael Barrantes y Celso Borges?

- Van en una buena evolución, pero esperaremos siempre hasta el último momento para tomar las decisiones de quién va a ser convocado. Nuevamente valoramos la evolución de este martes y este miércoles por la mañana y de ahí tomaremos decisiones de si pueden estar disponibles ellos y los demás jugadores para que todo el mundo que sea convocado esté al 100%.

- Están liderando la norma Sub-21. ¿Cuánto representa eso para Alajuelense, porque el domingo anterior contra Grecia hubo cuatro jugadores Sub-20 en el banquillo?

- Es sumamente importante porque así es el proyecto de esta institución también. A pesar de que este equipo tiene la obligación de salir campeón, le sigue dando importancia a nuestra cantera, a los chicos. Se tienen que esforzar, ganarse un lugar, ganarse los minutos. Yo no le regalo minutos a nadie.

“Vienen trabajando bien y para nosotros es satisfactorio que el equipo vaya en lo alto de la tabla. Debutó Edward Cedeño en el partido pasado y tener esos diez jugadores Sub-21 que han aportado los minutos, eso habla del buen trabajo que hace esta institución, del proceso que tiene que llevar la gente joven para afianzarse en Primera.

“Seguiremos trabajando duro como lo venimos haciendo y por el proyecto que está de esa manera, de tratar de potenciar a los jóvenes, acompañados siempre, y muy importante, de los más grandes”.

- ¿Qué le parece que ahora esa regla contabilice un porcentaje diferente de minutos según la edad del jugador?

- Creo que eso es lo correcto, porque eso te permite que un jugador siga el proceso, porque muchas veces hay equipos que a lo mejor no pueden tener una estructura, no pueden tener las fuerzas básicas, ponen a un jugador para cumplir los minutos y termina el año de sumar minutos y después ya no es tomado en cuenta.

“Porque a lo mejor necesitaba un poco más de tiempo en el proceso y eso me parece una muy buena idea, de tener ese proceso para que, a lo mejor esos chicos que no pudieron potencializarse, o no pudieron dar ese salto de calidad, tengan un poco más de tiempo.

“A veces al jugador hay que esperarlo un poco, teniendo las condiciones y creo que eso es sumamente importante, como el proceso que se hace ahora por porcentaje”.

- A usted no le gustan mucho las estadísticas, pero con las nueve victorias seguidas que tiene Alajuelense en este momento se acerca a la mejor racha del club en los últimos 20 años, que fueron once partidos seguidos ganados en 2002 con Jorge Luis Pinto. ¿Se habla de eso? ¿Qué significaría romper un récord de Pinto?

- Lo comenté en otras ocasiones, el equipo no piensa en si sumaste seis, siete o nueve victorias. El equipo está enfocado en lo más importante, que ahora es el partido siguiente, que es este miércoles contra Cartaginés. Siempre trabajamos muy fuerte para poder ganar los partidos. Esto es fútbol.

“A veces es muy difícil mantener el estar ganando todos los partidos, pero creo que el equipo ha trabajado duro, bien merecido, con mucho esfuerzo, con mucha dedicación, con mucha disposición, con mucho trabajo y al final de cuentas lo que valoramos es estar enfocados, estar concentrados en poder hacer un gran partido.

“Sabemos que va a ser duro y difícil porque Cartago tiene un buen plantel, viene tercero en la tabla. Entonces, trabajarlo y hacer la mejor estrategia para poder ganar los tres puntos y seguir sumando, que nuestro objetivo es seguir sumando en lo alto de la tabla”.

- ¿Cuál es el plan a seguir con los seleccionados? ¿Los usará el fin de semana contra Puntarenas?

- La verdad que lleguen y de ahí valorar a cada uno en lo personal en qué condiciones llega y después tomar la mejor decisión. Nunca vamos a arriesgar a un jugador que no esté en óptimas condiciones, siempre dialogamos con ellos, cómo se sienten, cómo están.

“Los valoramos también en el día a día de trabajo y ahí tomamos decisiones, siempre buscando lo mejor para el equipo y por ellos también. A lo mejor todo el mundo quiere jugar, pero a veces hay que tomar decisiones y buscar siempre lo mejor que tenemos en el momento y creo que así lo ha comprendido cada uno de los integrantes de nuestro equipo”.

- ¿Es muy pesado el trajín para ellos?

- Sí, pero hay jugadores que se recuperan rápido, hay jugadores que se tardan un poco más, depende de lo que hayan jugado, de las horas de viaje, si han jugado con climas difíciles. Creo que se valoran muchos aspectos, pedir los datos del GPS y de ahí valorarlo.

“Eso la verdad que es algo que no lo puedo decir, si estarán disponibles o no. Es tomar todos esos actores y luego tomar una decisión como cuerpo técnico”.

Así va el Torneo de Apertura 2023

Si desea unirse al canal Alajuelense LN en Telegram, aquí encontrará el enlace directo.