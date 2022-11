Los récords a batir en el Mundial de Qatar 2022

Ronaldo, Cafu y Rivaldo fueron parte de la historia de Brasil en los Mundiales. Es el único país que ha estado presente en todas las Copas del Mundo y Qatar 2022 no será la excepción. (MAURO PIMENTEL/AFP)

De los 13 goles en una única edición de Just Fontaine en 1958 a los cinco tantos de Oleg Salenko en un mismo partido en 1994: la historia del Mundial está llena de récords a batir, como el de participaciones, que en 2022 van a igualar con cinco el argentino Lionel Messi y el portugués Cristiano Ronaldo.

- Récords colectivos

El Brasil “Pentacampeão”

Brasil ostenta el récord de títulos en el Mundial, con cinco (1958, 1962, 1970, 1994 y 2002), por delante de Alemania (la RFA de 1954 y 1974, y luego con su denominación actual en 1990 y 2014) e Italia (1934, 1938, 1982 y 2006), la gran ausente de esta edición de 2022 después de haberse perdido también la Copa del Mundo de 2018.

Brasil, el único fijo

Únicamente Brasil ha disputado los 21 Mundiales anteriores. Alemania (o la RFA) ha jugado 19 de ellos.

Alemania ostenta el récord de finales disputadas, con 8, y también de semifinales jugadas (13).

Un partido, 12 goles

El partido con más goles de la historia del Mundial es un cuarto de final de 1954 en el que Austria ganó 7-5 a Suiza, con ‘tripletes’ de Theodor ‘Turl’ Wagner para los austríacos y de Josef Hügi para los helvéticos.

Ese partido es también el de una grandísima remontada, ya que Suiza dominaba 3-0 a los 19 minutos.

En los octavos de final de 1938 hubo un partido con once goles, el que Brasil ganó 6-5 (tras prórroga) a Polonia en Estrasburgo. El genial Leonidas marcó tres dianas en ese partido, pero fue superado por Ernest Otton Willimowski, que firmó cuatro para los polacos.

Nueve goles de diferencia

Las tres victorias más amplias terminaron con nueve goles de diferencia y Hungría consiguió dos de ellas. Batió a Corea del Sur por 9-0 en 1954, con un ‘triplete’ de Sandor Kokcis, y por 10-1 a El Salvador en 1982. Yugoslavia también endosó un 9-0, a Zaire en 1974, con un ‘hat-trick’ de Dusan Bajevic.

- Récords individuales

Pelé, coronado tres veces

El jugador con más títulos en el Mundial es el brasileño Pelé, tres veces campeón del mundo (1958, 1962 y 1970).

El rey Lothar I

El alemán Lothar Matthaüs disputó el mayor número de partidos del Mundial, 25 de 1982 a 1998, en cinco ediciones. Supera a otro alemán, Miroslav Klose (24 de 2002 a 2014) y al italiano Paolo Maldini (23 de 1990 a 2002).

Lionel Messi (19 partidos) y Cristiano Ronaldo (17 partidos) pueden subir al podio en esta clasificación si Argentina y Portugal brillan en Qatar.

Messi y Ronaldo en su quinto Mundial

Messi y Cristiano Ronaldo se van a convertir en Qatar-2022 en el quinto y sexto jugador en disputar una quinta fase final del Mundial. Estuvieron antes en las de 2006, 2010, 2014 y 2018.

Alcanzarán así al alemán Matthaüs (1982, 1986, 1990, 1994, 1998), al italiano Gianluigi Buffon (1998, 2002, 2006, 2010 y 2014), y a los mexicanos Antonio Carbajal (1950, 1954, 1958, 1962 y 1966) y Rafa Márquez (1998, 2002, 2006, 2010 y 2014).

Deschamps alcanzó a Zagallo y Beckenbauer

El francés Didier Deschamps es campeón del mundo como jugador (1998) y como seleccionador (2018), después del éxito de los ‘Bleus’ hace cuatro años en Rusia.

Antes de él, los únicos que habían logrado esta hazaña eran el brasileño Zagallo (1958 y 1962, y luego en 1970) y el alemán Franz Beckenabeuer (1974 y luego en 1990). Zagallo fue incluso entrenador adjunto en el título brasileño en 1994.

Klose y Fontaine en el Olimpo de los goleadores

El alemán Miroslav Klose es el máximo goleador de la historia del Mundial, con un total de 16 tantos en cuatro ediciones.

En una única edición será difícil hacerlo mejor que el francés Just Fontaine, que firmó 13 tantos en Suecia-1958.

Los máximos goleadores de la historia de los Mundiales:

1. Miroslav Klose (Alemania) 16 goles

2. Ronaldo (Brasil) 15 goles

3. Gerd Müller (RFA) 14 goles

4. Just Fontaine (Francia) 13 goles

. La ‘manita’ de Salenko

El ruso Oleg Salenko maravilló al mundo con cinco tantos en el 6-1 de su país sobre Camerún en 1994. Es el jugador que más goles ha conseguido en un partido mundialista.

Por detrás de él, seis jugadores han firmado cuatro tantos en un partido del torneo:

Ernest Otton Willimowski (Polonia, 1938, derrota 6-5 d.p. contra Brasil)

Ademir (Brasil, 1950, 7-1 contra Suecia)

Sandor Kokcis (Hungría, 1954, 8-3 contre la RFA en la primera fase)

Just Fontaine (Francia, 1958, 6-3 contra la RFA)

Eusebio (Portugal, 1966, 5-3 contra Corea del Norte)

Emilio Butragueño (España, 1986, 5-1 contra Dinamarca)

Hakan Sukur, el más rápido

El turco Hakan Sukur marcó a los 10 segundos y 8 centésimas el gol más rápido de la historia del Mundial, durante un partido para el tercer puesto ganado por el equipo otomano contra Corea del Sur (3-2) en 2002.

Whiteside el más joven, El Hadari el más viejo

El jugador más joven de un Mundial sigue siendo el norirlandés Norman Whiteside, que tenía 17 años y 42 días contra Yugoslavia (0-0), en 1982.

El de más edad es el guardameta egipcio Essam El Hadari, que jugó con 45 años y 161 días contra Arabia Saudita en 2018 (derrota 2-1 de los ‘Faraones’).

El jugador de campo de más edad sigue siendo el camerunés Roger Milla, que tenía 42 años y 31 días contra Rusia, cuando marcó en la derrota 6-1 de los ‘Leones Indomables’ en 1994.

- Curiosidades

Cero de Messi y Cristiano Ronaldo

Sorprendente: las megaestrellas Lionel Messi y Cristiano Ronaldo cuentan 12 Balones de Oro entre los dos, pero ningún gol marcado en partidos de eliminación directa en Mundiales.

Messi jugó siete partidos de eliminación directa en los Mundiales y Cristiano Ronaldo seis.

Palizas en semifinales

En 1930, en la primera edición del Mundial, las dos semifinales terminaron con el mismo resultado, 6-1. Uruguay arrolló a Yugoslavia y Argentina a Estados Unidos.

La mayor goleada en semifinales del torneo se dio en 2014, cuando Alemania venció 7 a 1 al anfitrión Brasil en el estadio Mineirao de Belo Horizonte.

Canadá espera su primer gol

En su segunda participación, Canadá espera marcar su primer gol en el Mundial. En 1985 no lo consiguió en su otra participación mundialista, contra Francia (1-0), Hungría (2-0) y la Unión Soviética (2-0).

Además de Canadá, otros cuatro equipos participantes en el pasado no han conseguido marcar nunca en el Mundial, pero no están clasificados para Qatar-2022 o directamente ya no existen como tales. Se trata de Indias Orientales Neerlandesas (un partido en 1938), de Zaire (tres partidos en 1974), de China (tres partidos en 2002) y de Trinidad y Tobago (tres partidos en 2006).

Bolivia esperó a su sexto partido y a su tercera participación para marcar por fin su único gol, en 1994 en la derrota 3-1 ante España.