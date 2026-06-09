Política

Conozca la repartición de cargos políticos a aliados de Rodrigo Chaves en el gobierno de Laura Fernández

Gobierno otorgó designaciones a exdiputados que votaron en contra de levantar la inmunidad a Rodrigo Chaves

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Por Cristian Mora
Rodrigo Chaves y Laura Fernández
Figuras de la oposición que apoyaron al expresidente Rodrigo Chaves contra dos intentos de desafuero o que mantuvieron cercanía con él fueron reclutadas por la mandataria Laura Fernández en su gobierno. (Casa Presidencial/Cortesía)







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Cristian Mora

Cristian Mora

Bachiller en Periodismo por la Universidad de Costa Rica y estudiante de la Licenciatura en Comunicación Estratégica en esa misma universidad. Interesado en contar historias que dejan huella.

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