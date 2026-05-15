MEP confirma contratación en puesto de confianza de exdiputada del PLN Sonia Rojas

Sonia Rojas, exdiputada del PLN, fue contratada en un puesto de confianza en el MEP. Recientemente se incorporó como asesora en el despacho del ministro de Educación.

El Ministerio de Educación Pública (MEP) confirmó la contratadicón de la exdiputada liberacionista, Sonia Rojas, como asesora del despacho del ministro de Educación, Leonardo Sánchez Hernández.

El departamento de prensa y relaciones públicas confirmó la información tras una consulta de La Nación, luego de que trascendiera la presencia de Rojas en las oficinas del MEP.

“La señora Sonia Rojas se encuentra laborando en oficinas centrales del MEP en un puesto de confianza”, respondió el MEP.

Tras consultar a la cartera de Educación sobre los criterios para la contratación de la exlegisladora, se respondió que la incorporación responde a su experiencia en educación, su trayectoria como docente y su amplio conocimiento de las realidades territoriales e indígenas del país. Su origen indígena fue cuestionado en el 2024 por el expresidente Rodrigo Chaves.

“Su trabajo estará enfocado en el acompañamiento y fortalecimiento de temas vinculados al Subsistema de Educación Indígena del MEP, un ámbito que requiere conocimiento técnico, experiencia territorial y cercanía con las comunidades”, detalló el MEP.

En enero, la fracción del Partido Liberación Nacional (PLN) decidió separar a Sonia Rojas de su bancada. Rojas fue la congresista que se ausentó de la votación sobre el levantamiento de la inmunidad de Rodrigo Chaves, en diciembre, porque agendó para esos días una cirugía estética.

El presidente Rodrigo Chaves se refirió a la diputada Sonia Rojas durante su antepenúltima conferencia de prensa en Puntarenas, donde elogió su salida del PLN tras cuestionarla años atrás. (Casa Presidencial/Cortesía) (Casa Presidencial/Cortesía)

Diputada alineada con el oficialismo

La contratación de Rojas en un puesto de confianza destacado en el despacho del ministro de Educación se conoce solo semanas después de que el expresidente Rodrigo Chaves la elogiarla por ser expulsada de la fracción verdiblanca y le agradeciera por apoyar su gobierno.

“Una de las personas que vio la luz. Y vio la luz tanto que la expulsaron del PLN, eso es un honor”, dijo el mandatario el miércoles 30 de abril a Rojas, durante su antepenúltima conferencia de prensa en Puntarenas, cuando agradeció la labor de un grupo de diputados que se alinearon con su gobierno.

La cercanía entre la exdiputada y el oficialismo es reciente. Años atrás, Chaves incluso cuestionó sus raíces indígenas.

En agosto de 2024, el mandatario se refirió distinto de la verdiblanca en el acto de celebración del Día Internacional de los Pueblos Indígenas. En aquel momento, el hoy ministro de la Presidencia y de Hacienda puso en duda los orígenes de la legisladora y sostuvo que ella se opuso al primer pago del Plan de Recuperación de Territorios Indígenas para Conte Burica.

En respuesta a estas declaraciones, Rojas arremetió contra el mandatario y apuntó que esas actitudes son las que generan el aumento de los femicidios en el país.

Entonces, Sonia Rojas exigió al mandatario envalentonarse contra el narcotráfico y el crimen organizado, pero no contra las mujeres.

La Nación envió consultas a Rojas relacionadas con su llegada al MEP; sin embargo, hasta ahora no se ha recibido respuesta.