El País

MEP confirma contratación en puesto de confianza de exdiputada del PLN Sonia Rojas

Rojas asumió puesto como asesora del despacho del ministro Leonardo Sánchez Hernández

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Por Fernanda Matarrita Chaves y Cristian Mora
Audiencia de Mario Zamora y Omer Badilla en Comisión de Derechos Humanos
Sonia Rojas, exdiputada del PLN, fue contratada en un puesto de confianza en el MEP. Recientemente se incorporó como asesora en el despacho del ministro de Educación. (Mayela López/Mayela López)







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Fernanda Matarrita Chaves

Fernanda Matarrita Chaves

Periodista de Educación y Salud con experiencia en temas de niñez y DDHH. Licenciada en Comunicación de Mercadeo. Ganó el Premio nacional al mejor contenido sobre Niñez y Adolescencia del CNNA y UNICEF en el 2022 y el 2021. Recibió el Premio regional y del Caribe de Periodismo de Salud de Fedefarma 2022. Redactora del año La Nación 2021.

Cristian Mora

Cristian Mora

Bachiller en Periodismo por la Universidad de Costa Rica y estudiante de la Licenciatura en Comunicación Estratégica en esa misma universidad. Interesado en contar historias que dejan huella.

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