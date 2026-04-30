Política

Rodrigo Chaves pasa del cuestionamiento al abrazo con diputada Sonia Rojas

Mandatario felicitó a la diputada por ser expulsada del PLN, pese a que en 2024 la señaló por oponerse a iniciativas dirigidas a territorios indígenas

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Por Cristian Mora
Chaves agradece a Sonia Rojas
El presidente Rodrigo Chaves se refirió a la diputada Sonia Rojas durante su antepenúltima conferencia de prensa en Puntarenas, donde elogió su salida del PLN tras cuestionarla años atrás. (Casa Presidencial/Cortesía)







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Cristian Mora

Cristian Mora

Bachiller en Periodismo por la Universidad de Costa Rica y estudiante de la Licenciatura en Comunicación Estratégica en esa misma universidad. Interesado en contar historias que dejan huella.

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