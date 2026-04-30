Rodrigo Chaves pasa del cuestionamiento al abrazo con diputada Sonia Rojas

El presidente Rodrigo Chaves se refirió a la diputada Sonia Rojas durante su antepenúltima conferencia de prensa en Puntarenas, donde elogió su salida del PLN tras cuestionarla años atrás.

El presidente, Rodrigo Chaves, pasó de cuestionar la identidad indígena de Sonia Rojas, diputada del Partido Liberación Nacional (PLN), a elogiarla por ser expulsada de la fracción verdiblanca y agradercerle por apoyar su gobierno.

“Una de las personas que vio la luz. Y vio la luz tanto que la expulsaron del PLN, eso es un honor”, dijo el mandatario este miércoles a Rojas, durante su antepenúltima conferencia de prensa en Puntarenas, cuando agradeció la labor de un grupo de diputados que se alinearon con su gobierno.

En agosto de 2024, el mandatario se refirió distinto de la verdiblanca en el acto de celebración del Día Internacional de los Pueblos Indígenas. En aquel momento, Chaves puso en duda los orígenes de la legisladora y sostuvo que ella se opuso al primer pago del Plan de Recuperación de Territorios Indígenas para Conte Burica.

“Ustedes conocen a un personaje, a una diputada en la Asamblea Legislativa que se apropió, o se identifica, ahora está de moda, yo me identifico como tal cosa, cualquier cosa que se le ocurra a uno identificarse, ella se identifica como defensora y representante legítima de los pueblos indígenas. Sin embargo, no apoyó la gestión de este gobierno para devolverles a ustedes las tierras”, dijo.

Presidente Rodrigo Chaves cuestiona identidad indígena de diputada Sonia Rojas

En respuesta a estas declaraciones, Rojas arremetió contra el mandatario y apuntó que esas actitudes son las que generan el aumento de los femicidios en el país.

“Cuestionar la identidad de una mujer indígena, afrodescendiente o de cualquier origen, burlarse públicamente de ella, incitar a los demás a hacerle bullying a una mujer es sinónimo de machismo, misoginia y violencia”, dijo la legisladora de Buenos Aires de Puntarenas.

La verdiblanca exigió al mandatario envalentonarse contra el narcotráfico y el crimen organizado, pero no contra las mujeres.

Asimismo, la bancada del PLN refutó las declaraciones del presidente y aclaró que Rojas no se “identifica” como persona indígena por “moda”, sino porque es una mujer indígena de origen étnico Bribri, nacida en Buenos Aires de Puntarenas.

Diputada indígena dice que Chaves incita al machismo, misoginia y violencia

PLN separa a Rojas

En enero de 2026, la fracción del PLN separó a la congresista que se ausentó de la votación sobre el levantamiento de la inmunidad de Rodrigo Chaves, en diciembre, porque agendó para esos días una cirugía estética.

Fue Rojas quien anunció la decisión de la bancada, por medio de una publicación en sus redes sociales, y aseguró que, a partir de ese momento, ejercería su labor como diputada y sus votos “con plena libertad de criterio, con responsabilidad y apego a la Constitución Política, las leyes y el interés público”.

El jefe del PLN, Óscar Izquierdo, detalló que en la reunión de la bancada le pidieron explicaciones a Rojas sobre su ausencia en el debate sobre el desafuero de Chaves.

“Ella no dio mayor explicación, la fracción le dijo que sentía una pérdida de confianza hacia ella. Entonces la bancada le pidió no participar de las reuniones de la fracción, no que se salga, pero que no participe y ella estuvo de acuerdo”, dijo el jefe verdiblanco.

Agradecimientos de Chaves

El mandatario agradeció este miércoles, durante su antepenúltima conferencia de prensa, en Puntarenas, al bloque de diputados oficialistas, así como de las fracciones del Partido Nueva República (PNR), del Partido Unidad Social Cristiana (PUSC) y del PLN, que respaldaron su administración durante los últimos cuatro años.

Muchos de ellos no estuvieron presentes en la última sesión del Plenario Legislativo, en la que se discutirían dos de los siete proyectos impulsados por la presidenta electa, Laura Fernández. Así como una eventual sanción contra el diputado evangélico Fabricio Alvarado, en el marco de una denuncia por presunto abuso sexual que se tramitaba en el Congreso.

Los diputados chavistas a los que agradeció son Pilar Cisneros, Daniel Vargas, Waldo Agüero, Manuel Morales, Jorge Rojas, Ada Acuña, Alexánder Barrantes y Paola Nájera, del Partido Progreso Social Democrático (PPSD).

También dio las gracias al diputado David Segura, de Nueva República; así como a Melina Ajoy y Carlos Andrés Robles, del PUSC.

Asimismo, incluyó a las diputadas Rojas y Carolina Delgado, del PLN.