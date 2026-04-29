Rodrigo Chaves agradece a diputados que lo respaldaron, los mismos que impidieron votación sobre caso de Fabricio Alvarado

El presidente Rodrigo Chaves, el jueves pasado, durante un discurso ante miembros de la Federación Alianza Evangélica Costarricense (FAEC), reunidos en el Foro Mi País.

El presidente de la República, Rodrigo Chaves, agradeció este miércoles, durante su antepenúltima conferencia de prensa, en Puntarenas, al bloque de diputados oficialistas, así como de las fracciones del Partido Nueva República (PNR), del Partido Unidad Social Cristiana (PUSC) y del Partido Liberación Nacional (PLN), que respaldaron su administración durante los últimos cuatro años.

Se trata de los mismos legisladores que no estuvieron presentes en la última sesión del Plenario Legislativo, en la que se discutirían dos de los siete proyectos impulsados por la presidenta electa, Laura Fernández, solicitó a la Asamblea Legislativa aprobar antes de que terminara el actual periodo. Así como una eventual sanción contra el diputado evangélico Fabricio Alvarado, en el marco de una denuncia por presunto abuso sexual que se tramitaba en el Congreso.

“Quiero darles un reconocimiento público. Esta es la gente buena que hubo en la Asamblea Legislativa. Que Dios los bendiga. Aplauso de pie para ellos”, expresó el mandatario.

Entre los diputados chavistas a quienes el mandatario agradeció son Pilar Cisneros, Daniel Vargas, Waldo Agüero, Manuel Morales, Jorge Rojas, Ada Acuña, Alexánder Barrantes y Paola Nájera, del Partido Progreso Social Democrático (PPSD).

También dio las gracias al diputado David Segura, de Nueva República; así como a Melina Ajoy y Carlos Andrés Robles, del Partido Unidad Social Cristiana (PUSC).

Asimismo, incluyó a las diputadas Sonia Rojas y Carolina Delgado, del Partido Liberación Nacional (PLN).

Sobre las diputadas que fueron expulsadas de sus fracciones y que, según dijo, “vieron la luz” al apoyar al chavismo, como Rojas, del PLN, el mandatario afirmó que salir de la agrupación verdiblanca debe de ser para ella un “honor”.

Por su parte, a la diputada Ajoy, del PUSC, le señaló que su reciente expulsión de la agrupación socialcristiana es como “que lo echen a uno de un partido como el PUSC, con un solo diputado; es como que lo echen a uno de un bar o restaurante que no existe”.

Además, el mandatario calificó como “judas” a la diputada del PPSD, Luz Mary Alpízar, y a la independiente María Marta Padilla, quien renuncia a esa fracción. Ambas se separaron de la línea del chavismo.

“Empezamos con ocho y creo que, en justa cuenta, la realidad histórica del país hizo que el Gobierno de la República terminara con 21 y que empiece el cuatrienio que sigue con 31 (diputados)”, señaló el mandatario.

Asimismo, pasó al frente y agradeció a los diputados electos del Pueblo Soberano (PPSO) que se encontraban en la conferencia, como Marta Eugenia Esquivel, María Isabel Camareno, Gonzalo Ramírez, Ariel Mora y Ana Ruth Esquivel, entre otros.