Política

Rodrigo Chaves agradece a diputados que lo respaldaron, los mismos que impidieron votación sobre caso de Fabricio Alvarado

Durante su conferencia en Puntarenas, el mandatario agradeció el respaldo de ciertos legisladores y arremetió contra partidos de oposición.

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Por Cristian Mora
Rodrigo Chaves
El presidente Rodrigo Chaves, el jueves pasado, durante un discurso ante miembros de la Federación Alianza Evangélica Costarricense (FAEC), reunidos en el Foro Mi País. (Casa Presidencial/Captura de pantalla)







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Cristian Mora

Cristian Mora

Bachiller en Periodismo por la Universidad de Costa Rica y estudiante de la Licenciatura en Comunicación Estratégica en esa misma universidad. Interesado en contar historias que dejan huella.

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