Política

Los diputados de la impunidad: Congreso se despide con última jugada del bloque que blindó a Rodrigo Chaves y a Fabricio Alvarado

Fracción del gobierno se reforzó con fabricistas, socialcristianos, independientes y liberacionistas, para golpear la mesa frente a la oposición

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Por Aarón Sequeira
28/04/2025, San José, Asamblea Legislativa, ultima sesión de plenario.
Los diputados no pudieron sesionar, el pasado martes, en su último día en el plenario legislativo por falta de cuórum. La ausencia de 22 legisladores impidió que se conocieran los informes sobre la denuncia contra Fabricio Alvarado, jefe del PNR, por supuesto abuso sexual. (Jose Cordero/José Cordero)







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Aarón Sequeira

Aarón Sequeira

Periodista encargado de la cobertura legislativa en la sección de Política. Bachiller en Filología Clásica de la Universidad de Costa Rica.

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