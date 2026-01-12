Fracción del PLN separa a diputada que faltó a votación sobre inmunidad de Rodrigo Chaves por ‘pérdida de confianza’

La fracción separó a Sonia Rojas, quien se ausentó de la votación sobre el levantamiento de la inmunidad de Rodrigo Chaves.

La fracción del Partido Liberación Nacional (PLN) tomó la decisión, este lunes, de separar a la diputada Sonia Rojas, representante de Puntarenas.

Se trata de la congresista que se ausentó de la votación sobre el levantamiento de la inmunidad de Rodrigo Chaves, en diciembre, porque agendó para esos días una cirugía estética.

Fue Rojas quien anunció la decisión de la bancada, por medio de una publicación en sus redes sociales, y aseguró que, a partir de ahora, ejercerá su labor como diputada y sus votos “con plena libertad de criterio, con responsabilidad y apego a la Constitución Política, las leyes y el interés público”.

El jefe del PLN, Óscar Izquierdo, detalló que en la reunión de la bancada, este lunes, le pidieron explicaciones a Rojas sobre su ausencia del martes 16 de diciembre, al debate sobre el desafuero de Chaves.

“Ella no dio mayor explicación, la fracción le dijo que sentía una pérdida de confianza hacia ella. Entonces la bancada le pidió no participar de las reuniones de la fracción, no que se salga, pero que no participe y ella estuvo de acuerdo”, dijo el jefe verdiblanco.

Izquierdo comentó que no tomaron ninguna decisión sobre presentar el caso a algún tribunal partidario, y enfatizó que tampoco tomaron ninguna acción contra Carolina Delgado, la única congresista que votó en contra de levantarle la inmunidad a Chaves para enfrentar una investigación a fondo sobre pregunta beligerancia política.

Izquierdo enfatizó que se trata de una separación temporal, pero apuntó que no se definió un plazo para la separación.

“No se entró a analizar el asunto de Carolina en profundidad; sin embargo, creemos que será una situación similar”, dijo el jefe del PLN, quien indicó que Delgado no se presentó a la fracción este lunes.

Respecto a las explicaciones que dio Sonia Rojas, cuando los liberacionistas le pidieron cuentas por haberse ausentado de la votación del desafuero, Óscar Izquierdo dijo que no dijo prácticamente nada.

Frente a lo dicho por Sonia Rojas, de que ahora ella podrá votar libremente, Izquierdo afirmó categóricamente que cada integrante del PLN ha votado siempre a consciencia, con total libertad.

“Nadie le ha coartado la libertad a nadie y todos van a seguir votando con libertad. Si llegáramos al caso concreto en que habría línea de fracción, veremos cómo tratarlo con ella en particular”, dijo.

Respecto a la votación de fondo sobre la inmunidad de Chaves, Sonia Rojas no detalló qué habría hecho si hubiera asistido al plenario, en diciembre.

El periodista de Sonia Rojas, Alexis Suárez, manifestó que la diputada respeta la decisión de la fracción, pero no se está declarando independiente.