Política

Exdiputados opositores que se alinearon con Rodrigo Chaves aparecen en el equipo de Laura Fernández

Exlegisladores del PUSC, del PLN y jefe de prensa de Fabricio Alvarado ocuparán cargos dentro del futuro gabinete

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Por Aarón Sequeira y Cristian Mora
05/05/2026, San José, Teatro Melico Salazar, presentación del gabinete que acompañara a la presidenta electa Laura Fernández durante de mandato.
Carlos Andrés Robles, exdiputado del PUSC, buscaba un puesto en el nuevo gabinete desde inicios de marzo. La semana pasada, renunció a la Unidad. (Jose Cordero/José Cordero)







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Aarón Sequeira

Aarón Sequeira

Periodista encargado de la cobertura legislativa en la sección de Política. Bachiller en Filología Clásica de la Universidad de Costa Rica.

Cristian Mora

Cristian Mora

Bachiller en Periodismo por la Universidad de Costa Rica y estudiante de la Licenciatura en Comunicación Estratégica en esa misma universidad. Interesado en contar historias que dejan huella.

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