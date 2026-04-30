Renuncia diputado del PUSC que votó para salvar a Rodrigo Chaves; había enviado su CV a Laura Fernández

El diputado del Partido Unidad Social Cristiana (PUSC), Carlos Andrés Robles, presentó la tarde de este jueves su renuncia a la militancia de esa agrupación, luego de que el Tribunal de Ética acordara expulsar a dos integrantes de su fracción por la misma causa que también se le investiga a él.

A Robles, junto con Melina Ajoy y Horacio Alvarado (quienes ya fueron expulsados), el PUSC les abrió un proceso administrativo tras votar en contra del levantamiento de la inmunidad del presidente Rodrigo Chaves, decisión que impidió que enfrentara el año pasado dos causas: una judicial y otra administrativa.

Además de ellos, la diputada María Marta Carballo también se encuentra bajo investigación por el mismo caso y continúa formando parte de la fracción parlamentaria de la Unidad Social Cristiana. En una situación distinta está el legislador Leslye Bojorges, quien a finales de enero se declaró independiente, tras manifestar su respaldo al chavismo y a su entonces candidata, Laura Fernández.

En marzo pasado, Robles había confirmado a La Nación que envió su curriculum vitae a la mandataria electa y ministra de la Presidencia, Laura Fernández, con el fin de ser considerado para un cargo público en próximo gobierno.

El diputado tampoco ha ocultado su cercanía con el presidente Rodrigo Chaves, pero siempre negó que esto influyera en su decisión de salvar al mandatario del levantamiento del fuero de inmunidad.

“En la fracción, dijimos que íbamos a tomar una decisión colegiada y que el jefe de la bancada iba a ser el vocero de indicar cómo va a votar la fracción, siempre y cuando sea una mayoría. En todo caso, a mí me llama más el presidente en una semana, que Juan Carlos Hidalgo en todo el año”, adujo Robles a La Nación, en setiembre pasado.

¿Qué dice su carta de renuncia?

En el documento dirigido al Comité Ejecutivo Nacional del PUSC, Robles arremete con dureza contra el excandidato presidencial de esa agrupación, Juan Carlos Hidalgo.

“El señor Hidalgo Bogantes se ha dedicado a perseguir a quienes piensan diferente a él, a expulsar de nuestra querida agrupación a quienes se le antoja, a señalar y maltratar a auténticos socialcristianos”, dice la misiva.

En su carta, le reprocha al excandidato la derrota electoral que sufrió el PUSC en las pasadas elecciones al obtener una sola diputación: la cifra más baja en su historia.

“Como buen narcisista, lejos de recapacitar y tratar de recomponer el daño que ha hecho, mostrando su característica falta de humildad, se ha dedicado a tratar de invisibilizar que ha sido el candidato presidencial más incompetente en la historia socialcristiana”, cuestionó.

Juan Carlos Hidalgo fue el candidato presidencial en las elecciones del 2026. En imagen, junto a la única diputada electa socialcristiana, Abril Gordienko. (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)

Le señaló a Hidalgo su pasado liberal y que se ha dedicado a supuestamente “destruir la familia socialcristiana”.

Robles dice que se va de la Unidad “con la frente en alto” porque sabe que sus decisiones las tomó “con fundamento en la ley y nunca para cumplir caprichos de un narcisista trasnochado”.

El todavía diputado expresó su dolor por la expulsión de “figuras emblemáticas y verdaderos socialcristianos, como don Horacio Alvarado y doña Melina Ajoy”, quienes han mostrado su cercanía con el chavismo.

Los cinco legisladores del PUSC, junto con otros afines, salvaron a Chaves de enfrentar un proceso judicial por el Caso BCIE-Cariñitos y por una supuesta beligerancia política señalada por el Tribunal Supremo de Elecciones.