Laura Fernández eleva a rango de ministro cargo otorgado a Carlos Andrés Robles, exdiputado del PUSC

Carlos Andrés Robles, exdiputado del PUSC, contará con el cargo de ministro en el gobierno de la presidenta Laura Fernández.

La presidenta Laura Fernández anunció este viernes, como uno de sus primeros actos tras tomar posesión, la elevación a rango de ministro de Carlos Andrés Robles, exdiputado del Partido Unidad Social Cristiana (PUSC) y a quien había anunciado previamente como presidente ejecutivo del Instituto Costarricense de Pesca y Acuicultura (Incopesca).

Fernández reiteró ante los asistentes al traspaso de poderes, en el Estadio Nacional, que daría el rango de ministro sin cartera a Guillermo Carazo, jerarca de Vivienda, y Arnold Zamora, quien seguirá al frente de Comunicación.

Carlos Andrés Robles se refiere a su nombramiento en Incopesca

No obstante, añadió que habría un integrante más en su equipo ministerial. “Este último ministro sin cartera, quiero que retumbe en las costas. Yo les prometí que no va a pasar por alto el que yo sea puntarenense, así que tomé la decisión de designar a Carlos Andrés Robles Obando como ministro de las Costas, de los Mares y de la Pesca”, anunció.

Robles fue diputado del PUSC en la Asamblea Legislativa que concluyó funciones el pasado 1.° de mayo. Se había declarado amigo del expresidente Rodrigo Chaves y formó parte del bloque de exlegisladores de oposición que se alineó con el oficialismo, respaldando al mandatario en votaciones clave, como los intentos por levantarle la inmunidad.

¿Pago por favor político?

Consultado por La Nación, previo al inicio del traspaso, sobre si su nombramiento podría interpretarse como una retribución por el apoyo brindado en votaciones clave, Robles aseguró que su designación responde a sus “posiciones como diputado en beneficio del sector pesquero”. El exdiputado fue abordado a su llegada, este viernes, al Estadio Nacional, para participar en el traspaso de poderes.

“Creo que fui uno de los diputados que más habló de las diferentes pesquerías, de las actividades pesqueras a desarrollarse en Puntarenas y todo el país”, agregó.

Ante la pregunta sobre cómo se dio la negociación para su nombramiento en Incopesca y si había influido el envío de sus atestados a la presidenta Fernández —como había afirmado a La Nación a inicios de marzo—, respondió que “sacaron de contexto lo que yo dije”.

“Me preguntaron que si yo descartaba el participar en gobierno, dije que si doña Laura me llamaba, presentaría mis atestados”, indicó.

Lo señalado por Robles no coincide con lo que el exdiputado declaró a La Nación a inicios de marzo, cuando afirmó que “presenté a la señora Presidenta de la República mis atestados para ser tomado en cuenta en el próximo gobierno, donde ella considere que puedo serle útil al país”.

Robles argumentó que su nombramiento se debe a que se considera “uno de los mayores defensores y representantes de un sector tan olvidado, y que hoy tiene una representación que sabe y conoce del tema”.

Ante la repregunta de si se trataba del pago de un favor político, no lo negó y, en cambio, afirmó que “obedece más a las posiciones mías en representación del sector pesquero”.

Indicó que su principal reto será unir y representar a todos los sectores. Asimismo, manifestó estar “muy comprometido con el sector, al cual le tengo un profundo cariño”.

La presidencia ejecutiva de Incospeca continuará bajo el control de Nelson Peña Navarro, quien ya ocupaba el cargo durante la administración de Rodrigo Chaves.