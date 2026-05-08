Política

Laura Fernández eleva a rango de ministro cargo otorgado a Carlos Andrés Robles, exdiputado del PUSC

Aunque había sido designado como presidente ejecutivo de Incopesca, la presidenta anunció su inclusión en el equipo ministerial

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Por Lucía Astorga
05/05/2026, San José, Teatro Melico Salazar, presentación del gabinete que acompañara a la presidenta electa Laura Fernández durante de mandato.
Carlos Andrés Robles, exdiputado del PUSC, contará con el cargo de ministro en el gobierno de la presidenta Laura Fernández. (Jose Cordero/José Cordero)







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Lucía Astorga

Lucía Astorga

Politóloga y Periodista. Especializada en la cobertura legislativa y de las instituciones del Poder Ejecutivo.

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