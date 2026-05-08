Política

Exdiputado amigo de Rodrigo Chaves se refiere a su nombramiento como presidente de Incopesca

El exlegislador del PUSC fue parte parte del bloque de oposición que se alineó con el oficialismo en el Congreso anterior

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Por Lucía Astorga y Cristian Mora
05/05/2026, San José, Teatro Melico Salazar, presentación del gabinete que acompañara a la presidenta electa Laura Fernández durante de mandato.
Carlos Andrés Robles, exdiputado del PUSC, fue nombrado por la presidenta Laura Fernández como presidente de Incopesca. (Jose Cordero/José Cordero)







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Lucía Astorga

Lucía Astorga

Politóloga y Periodista. Especializada en la cobertura legislativa y de las instituciones del Poder Ejecutivo.

Cristian Mora

Cristian Mora

Bachiller en Periodismo por la Universidad de Costa Rica y estudiante de la Licenciatura en Comunicación Estratégica en esa misma universidad. Interesado en contar historias que dejan huella.

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