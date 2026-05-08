Exdiputado amigo de Rodrigo Chaves se refiere a su nombramiento como presidente de Incopesca

Carlos Andrés Robles, exdiputado del PUSC, fue nombrado por la presidenta Laura Fernández como presidente de Incopesca.

Carlos Andrés Robles, exdiputado del Partido Unidad Social Cristiana (PUSC) y quien se ha declarado amigo del expresidente de la República, Rodrigo Chaves, se refirió a su nombramiento como presidente ejecutivo del Instituto Costarricense de Pesca y Acuicultura (Incopesca) en el gobierno de Laura Fernández.

Robles, junto con Carolina Delgado, exdiputada del Partido Liberación Nacional (PLN), integró el bloque de exlegisladores de oposición que, en el Congreso anterior, se alineó con el presidente Chaves y lo respaldó en votaciones clave, como los intentos por levantarle la inmunidad.

Carlos Andrés Robles se refiere a su nombramiento en Incopesca

En el gabinete de Fernández también figura Juan Diego López, jefe de prensa de la fracción de Nueva República, agrupación que igualmente formó parte del bloque aliado al gobierno. Delgado asumirá la presidencia ejecutiva del Instituto Nacional de las Mujeres (Inamu), mientras que López fue designado como presidente ejecutivo del Sistema Nacional de Radio y Televisión (Sinart).

Consultado por La Nación sobre si su nombramiento podría interpretarse como una retribución por el apoyo brindado en votaciones clave, Robles aseguró que su designación responde a sus “posiciones como diputado en beneficio del sector pesquero”. El exdiputado fue abordado a su llegada, este viernes, al Estadio Nacional, para participar en el traspaso de poderes.

“Creo que fui uno de los diputados que más habló de las diferentes pesquerías, de las actividades pesqueras a desarrollarse en Puntarenas y todo el país”, agregó.

Carlos Andrés Robles (hablando por celular), alineó a al oficialismo, pese a formar parte de la fracción del PUSC. (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)

Al ser consultado sobre cómo se dio la negociación para su nombramiento en Incopesca y si había influido el envío de sus atestados a la presidenta Fernández —como había afirmado a La Nación a inicios de marzo—, respondió que “sacaron de contexto lo que yo dije”.

“Me preguntaron que si yo descartaba el participar en gobierno, dije que si doña Laura me llamaba, presentaría mis atestados”, indicó.

Lo señalado por Robles no coincide con lo que el exdiputado declaró a La Nación a inicios de marzo, cuando afirmó que “presenté a la señora Presidenta de la República mis atestados para ser tomado en cuenta en el próximo gobierno, donde ella considere que puedo serle útil al país”.

Robles argumentó que su nombramiento se debe a que se considera “uno de los mayores defensores y representantes de un sector tan olvidado, y que hoy tiene una representación que sabe y conoce del tema”.

Ante la repregunta de si se trataba del pago de un favor político, no lo negó y, en cambio, afirmó que “obedece más a las posiciones mías en representación del sector pesquero”.

Indicó que su principal reto será unir y representar a todos los sectores. Asimismo, manifestó estar “muy comprometido con el sector, al cual le tengo un profundo cariño”.