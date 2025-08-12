Diputado del PUSC amigo de Rodrigo Chaves: ‘Juan Carlos (Hidalgo) no me ocupa en la Unidad, nadie me ha llamado’

Un diputado del Partido Unidad Social Cristiana (PUSC) y quien se declara amigo del presidente de la República, Rodrigo Chaves, asegura que el candidato presidencial de la Unidad, Juan Carlos Hidalgo, no lo necesita a él en la campaña electoral.

En declaraciones a La Nación, este lunes, Carlos Andrés Robles reconoció, como lo ha hecho en anteriores ocasiones, que es cercano e incluso amigo del mandatario y señaló que eso no les gusta a los socialcristianos.

Robles Obando respondió a los comentarios que hizo el candidato del PUSC en un programa radial denominado Acontecer Espartano, donde Hidalgo señaló que el diputado puntarenense no está en su campaña electoral.

“No está involucrado en el día a día de mi campaña política. Él ha tomado decisiones políticas que lo han ido alejando, no solo de esta campaña sino del partido. Él es muy cercano al presidente, de eso no hay ninguna duda”, comento Juan Carlos Hidalgo en dicho programa.

El aspirante presidencial de la Unidad aseguró que, posiblemente, Carlos Andrés Robles tomará decisiones, en los próximos meses, a raíz de su lejanía con su campaña y el partido, así como por su cercanía con Rodrigo Chaves.

“Yo me enfoco en la gente que está conmigo, en la gente que voy a llevar al gobierno”, indicó Hidalgo y dijo que Robles es dueño de sus propias decisiones y de su futuro político.

“Aquí nadie está amarrado, sino gente convencida de este proyecto político, en la propuesta que estamos haciendo a los costarricenses. Yo estoy muy contento con la gente que sí está, que ponga a Costa Rica primero”, comentó el candidato presidencial.

‘Mucha gente está a disgusto con el candidato’

En respuesta a los señalamientos que hizo Juan Carlos Hidalgo, Carlos Andrés Robles aseguró que a él nadie lo ha llamado a pedirle apoyo, “menos a integrarme en la campaña”.

El diputado aseguró que, en Puntarenas, de donde él es oriundo, “es mucha la gente que está a disgusto con el candidato a presidente” del PUSC.

En sus comentarios, Robles dijo que él le desea mucho éxito a Freiner Lara Blanco, actual alcalde de Golfito, quien va a encabezar la papeleta a diputados de la Unidad en Puntarenas.

Sobre la posibilidad de salirse de la fracción legislativa del PUSC, el diputado puntarenense enfatizó que no se está declarando independiente por sus diferencias con Juan Carlos Hidalgo, pues aseguró que él ama la Unidad.

Sin embargo, consultado si se saldría en algún momento, o no, dijo que no lo puede asegurar. Hasta la fecha, solamente las fracciones del PUSC y del Frente Amplio se mantienen con la misma conformación con la que llegaron al Congreso, pues no han perdido a ningún legislador.

En cambio, Liberación Nacional (PLN) perdió un congresista, el Partido Progreso Social Democrático (PPSD) tiene una menos, Nueva República (PNR) también perdió una integrante, y el Liberal Progresista (PLP) es la fracción que ha tenido más bajas, con cuatro de sus seis miembros originales.

Carlos Andrés Robles no es el único legislador que ha tenido cercanía con el chavismo.

En los primeros dos años del gobierno, el también socialcristiano Leslye Bojorges fue cercano de Chaves, hasta que el congresista dio su voto a favor del voto de censura que se aprobó en el plenario de la Asamblea Legislativa contra la exministra de Educación Pública, Anna Katharina Müller.

En el expediente judicial del caso Richter, donde se investiga el supuesto tráfico de influencias de parte de Bojorges, constan conversaciones donde el alajuelense alardeaba de su cercanía con el mandatario.