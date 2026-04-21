Alcalde de Río Cuarto renunciará el 5 de mayo, tres días antes de que asuma el gobierno de Laura Fernández: ‘A veces el tren solo pasa una vez’

El alcalde Río Cuarto de Alajuela, José Miguel Jiménez Araya, renunció a su cargo, a partir del 5 de mayo próximo.

Así lo dio a conocer, la noche de este lunes, durante una sesión del Concejo Municipal de ese cantón.

Jiménez leyó una carta en la que asegura que la decisión responde a “motivos personales”, aunque también explicó que “la vida le presenta a uno posibilidades personales en las cuales hay que tomar decisiones, a veces el tren solo pasa una vez”.

Agregó que la decisión fue “muy difícil y muy dura”, pero que la tomó después de un periodo de reflexión.

“Agradezco profundamente la confianza depositada en mi persona durante el ejercicio de este cargo. Así como el apoyo brindado por el Concejo Municipal, funcionarios y el pueblo de Río Cuarto. Asumir la responsabilidad de ser el primer alcalde de nuestro cantón ha sido, sin duda, el mayor privilegio de mi vida”.

El jerarca fue nombrado en 2020 para su primer período como alcalde de ese cantón, creado en 2017.

Jiménez fue reelecto para un segundo mandato que inició en 2024 y concluiría en 2028, periodo tras el cual la ley le impide optar nuevamente por la reelección, al haber alcanzado el máximo de dos mandatos consecutivos. Para postularse otra vez, debía esperar ocho años, equivalentes a dos periodos.

Del PLN al oficialismo

Jiménez fue electo por el Partido Liberación Nacional (PLN); sin embargo, en agosto pasado dio su adhesión a la campaña de la oficialista Laura Fernández, ahora presidenta electa.

La renuncia como jerarca municipal ocurrirá tres días antes de que asuma el nuevo gobierno de Fernández. No confirmó si asumirá un puesto en la próxima administración.

En ese momento, trascendió un video en el que Jiménez había calificado al oficialismo como un “aparato político sin escrúpulos”. Sin embargo, luego dijo que se refería al PLN, pese a que esas palabras las dio en un contexto de apoyo al entonces candidato presidencial verdiblanco, Álvaro Ramos.

Alcalde que se pasó al chavismo criticó con fuerza a este movimiento en febrero

Jiménez dijo durante la actividad liberacionista: “La lucha es fuerte, no hemos ganado nada. Esta campaña requiere que nos arrollemos las mangas y nos pongamos las tenis, que tenemos que ir casa a casa, que tenemos al frente un aparato político sin escrúpulos y que nosotros tenemos que visitar a todas las familias para decirles que don Álvaro (Ramos) debe ser el próximo presidente de la República“.