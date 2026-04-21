Política

Alcalde de Río Cuarto renunciará el 5 de mayo, tres días antes de que asuma el gobierno de Laura Fernández: ‘A veces el tren solo pasa una vez’

Al jerarca le quedaban dos años de nombramiento y no podía reelegirse, sino hasta dentro de 8 años. Fue electo por el PLN

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Por Sebastián Sánchez
José Miguel Jiménez es alcalde de Río Cuarto y representante de la provincia de Alajuela en la UNGL.
José Miguel Jiménez es alcalde de Río Cuarto. (UNGL)







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Sebastián Sánchez

Sebastián Sánchez

Periodista de últimas horas, sucesos e internacionales. Bachiller en Periodismo y en Derecho por la Universidad de Costa Rica. En 2025, recibió el premio Pbro. Armando Alfaro Paniagua del Colegio de Periodistas.

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