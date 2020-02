Asegura que esas acciones no significan más impuestos ni despidos. Lo primero sobra decirlo porque la Asamblea no lo aprobaría jamás, pero comprometerse a no despedir funcionarios es negar valor real a la reestructuración institucional. Algunas ya no son necesarias para el país y otras duplican programas. ¿Qué hacer con ellas sin tocar la planilla? Lo sensato es proponer un plan para incorporar a muchos de esos empleados al sector privado.